Amatör futbolcu, çocuklara kitap okuma tutkusunu futbolla aşılıyor - Son Dakika
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Genel

Amatör futbolcu, çocuklara kitap okuma tutkusunu futbolla aşılıyor

Elazığ'da amatör futbolcu Ali Sarıgül, çocuklar için 'Kitapla Başla, Futbolla Geliş' Projesini hayata geçirdi. Yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak ve kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla hayata geçirilen proje ile mahalledeki gençler, kitap okuma ve futbol oynama etkinlikleriyle hem zihinsel hem de fiziksel gelişim fırsatı buluyor. Sarıgül, mahalle muhtarı Ersin Akkoç'un da destekleriyle hayata geçirdiği proje ile çocuklara hem zihinsel hem de fiziksel olarak gelişim sağlamayı hedefliyor.

30.07.2024 22:18
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Amatör futbolcu, çocuklara kitap okuma tutkusunu futbolla aşılıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da amatör futbolcu Ali Sarıgül, çocuklar için 'Kitapla Başla, Futbolla Geliş' Projesini hayata geçirdi. Yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak ve kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla hayata geçirilen proje ile mahalledeki gençler, kitap okuma ve futbol oynama etkinlikleriyle hem zihinsel hem de fiziksel gelişim fırsatı buluyor.

Elazığ'da amatör futbolcu Ali Sarıgül, kendi mahallesi olan Yıldız Bağları'nda yaşayan çocuklar için 'Kitapla Başla, Futbolla Geliş' projesini başlattı. Mahallelerinin sevilen ismi ve amatör futbolcu Sarıgül, çocukları kötü alışkanlıklardan korumak ve yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla kendi özel projesini bir aydır sürdürüyor. Sarıgül, mahalle muhtarı Ersin Akkoç'un da destekleriyle hayata geçirdiği proje ile çocuklara hem zihinsel hem de fiziksel olarak gelişim sağlamayı hedefliyor. Yaz boyunca çocuklar, öncelikle kitap okuma etkinlikleriyle edebiyat dünyasına hem keyifli bir yolculuk yapıyor hem de mahallelerindeki halı sahada futbol oynayarak enerjilerini ve spor tutkularını doyasıya yaşama fırsatı buluyor.

Yarım saatlik kitap okuma ile başlayan etkinlik ardından saha ve çevresinde çöp toplama ile devam ediyor.

"Her şey gençler için"

Projeye katılan çocuklardan Ulaş Güneş(14), "Bu sene liseye geçtim. Ali ağabey ve muhtarımız çok güzel bir proje hayata geçirdiler. Bize arkadaşlarımız ile beraber kitap okutuyorlar. Hem de en sevdiğimiz futbolu oynatıyorlar. Bundan dolayı Ali ağabeyimize ve muhtarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Keyifli vakitler geçirdiklerini dile getiren çocuklardan Berdan Kaan Yıldız(13), "Yaz tatili başladı. Burada futbol etkinlikleri yapıyoruz, kitap okuyoruz. Muhtarımıza ve Ali ağabeyimiz etkinlikleri düzenliyor" şeklinde konuştu.

Yıldız Bağları Mahallesi Muhtarı Ersin Akkoç ise, "4 ay önce seçildik. Seçilmeden önce de gençlerimiz için çabalayacağımızı anlatmıştık. Okullar tatil oldu. Gençlerimiz ile kitap okumak, futbol ve spor alanında branşlar sergileyeceğiz. Ayrıca voleybol sahamızı da yapıyoruz ve gençlerimize yardımcı olacağız. Bu anlamda gençlerimizin katılımını gördükçe mutlu oluyoruz. Ben ve Ali Sarıgül kardeşimin emekleri vardır. Buna daha fazla insanların emek vermesini isteriz. Malzemeleri kendi emeklerimiz ile getirdik. Gençlerimize ön ayak olduk, durumu iyi olan mahalle büyüklerimizin de desteklerini bekliyoruz. Her şey gençlerimiz için, onlar bizden de talep ederse elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Amatör futbolcu, çocuklara kitap okuma tutkusunu futbolla aşılıyor - Son Dakika

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