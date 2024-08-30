Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları, Anıtkabir'de saygı uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları, gökyüzünde muhteşem bir gösteri sunarak, Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulundu.
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30.08.2024 23:29:10. #1.11#
SON DAKİKA: Anıtkabir'de Türk Yıldızları'ndan saygı uçuşu - Son Dakika
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