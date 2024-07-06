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Ankara'da meteor geceyi aydınlattı

ANKARA - Ankara ve Türkiye'nin bazı illerinde görülen meteor geceyi aydınlattı.

Ankara'da saat 22.20 sıralarında bir meteor arkasında ışık huzmesi bırakarak geceyi aydınlattı. Düşen meteor Türkiye'nin farklı şehirlerinden görülürken Ankara'da ise o anlar bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye Uzay Ajansıda konu ile ilgili paylaşım yaparak, " Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu" ifadelerini kullandı. Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler hakkında bilgi verilen paylaşımda, "Meteorda bulunan farklı elementler, Dünya atmosferinde yanarken farklı renkler oluşturabilmektedir. Örneğin, sodyum parlak turuncu-sarı bir renk oluşturabilirken, magnezyum yeşil veya mavi tonlar, iyonize kalsiyum (Ca+) ise mor renk oluşturabilmektedir. Meteorda bulunan bu elementler, atmosferik giriş sırasında görülen renklerin oluşmasında önemli bir etkendir" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda hızlı hareket eden meteorların daha parlak ve renkli görüntüler oluşturduğu belirtildi.