Ankara'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da sağanak yağış etkili oldu
ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağış, çeşitli ilçelerde etkili oldu. Kısa süren yağışın etkisi tüm şehri olumsuz etkiledi. Trafikte aksamalar yaşanırken çeşitli noktalarda ağaçlar devrildi.
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