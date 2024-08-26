Ankara'daki Mogan Gölü'ndeki Vapur Turları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Ankara'daki Mogan Gölü'ndeki Vapur Turları Yoğun İlgi Görüyor

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Denizi olmayan Ankara'da, Mogan Gölü'ndeki vapur turları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen turlar, hem eğlence hem de dinlenme arayanlar için ideal bir kaçış noktası haline gelmiştir.

26.08.2024 17:17  Güncelleme: 17:24
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Denizi olmayan Ankara'nın Üsküdar'ı aratmayan ilçesi

Denizsiz şehirdeki tek vapur kaptanı Birkan Doğruer:

"Deniz olmayan bir şehrin tek kaptanıyım. Bin metre rakımda bir gölde şu an gemi seyir yapıyoruz"

ANKARA - Denizi olmadığı için sosyal medyada sık sık mizah konusu olan Başkent Ankara'daki Mogan Gölü'ndeki vapur turları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Üsküdar'ı aratmayan gün batımı ile özellikle yaz aylarında, serinlemek ve şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen Ankaralılar için ideal bir kaçış noktası haline gelen Mogan Gölü'ndeki bu turlar, hem eğlence hem de dinlenme arayanlar için tercih ediliyor.

Denizi olmayan şehrin tek kaptanı olduğunu ifade eden vapurun kaptanı Birkan Doğruer, tek kaptan olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada yarım saatlik küçük turlar yapıyoruz. Haftanın yedi günü bu şekilde faaliyetimiz var. Şimdi Ankara'nın en güzel yeri şu anda Gölbaşı. Çünkü doğal bir göl burası. Yapay bir yer değil. Şu an bin metre rakımda gemi sürüyoruz. Onun için güzel bir ayrıntı. Tabii deniz olmayan bir şehrin tek kaptanıyım. Bin metre rakımda bir gölde şu an gemi seyir yapıyoruz. Onun için güzel bir şey. Biz burada haftanın yedi günü tekne faaliyeti yapıyoruz. Gezi faaliyeti yapıyoruz. Her gün gece on ikiye kadar faaliyetimiz devam ediyor. Tabii herkes buraya gelebilir. Fiyat çok uygun. Bütün aileler için cüzi bir fiyat. Güzel bir aktivite Ankara için. Tabii tatile gidemeyenler var. Ankara'da hem bir deniz havası alıyorlar. Yani bir gemi turu yapıyorlar. O açıdan güzel" dedi.

İlk defa geldiğini ifade eden Ahmet Yüceli ise, "Gölbaşı'nda böyle bir imkanın olması bizler için gerçekten gurur ve onur kaynağı. ailecek geldik zaten. Şu anda çocuklarla beraber teknede turdayız. Geziyoruz yani bizim için imkan olarak çok güzel bir şey bu. Gölbaşılılar için de güzel imkan kaynak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Ailesi ile birlikte geldiklerini söyleyen Gülistan Yüceli ise İç Anadolu bölgesinde olan bir şehirde tekne turu yapmanın mutluluğunu dile getirdi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen turlar haftanın 7 günü boyunca faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ankara'daki Mogan Gölü'ndeki Vapur Turları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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