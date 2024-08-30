Antalya'da 30 Ağustos coşkusu yaşandı - Son Dakika
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Antalya'da 30 Ağustos coşkusu yaşandı

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yılı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumu ve geçit töreniyle kutlandı. Etkinliklerde çelenk sunumu, tebriklerin kabulü, protokol üyelerinin bayram kutlaması, halk oyunları gösterisi ve geçit töreni yer aldı. Törene Antalya Valisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

30.08.2024 22:51
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Antalya'da 30 Ağustos coşkusu yaşandı

ANTALYA - Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yılı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumu ve geçit töreniyle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yıldönümü Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinliklerde ilk olarak Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk sunuldu. Antalya Valiliği, Antalya Garnizon Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin ve beraberindekiler Valilik binasına geçerek burada tebrikleri kabul etti. Tebriklerin kabulünün ardından törenler Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek araç üzerinde protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından tören halk oyunları gösterisi, Şehit yakınları ve Gazilerin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet personelinin katıldığı geçit töreni ile sona erdi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Tuğba Vural Çokal, Mustafa Köse, CHP Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya, Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Cavit Arı, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, siyasi parti, STK temsilcileri ve vatandaşlar katlıdı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Antalya'da 30 Ağustos coşkusu yaşandı - Son Dakika

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