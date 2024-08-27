Antalya'da Balon Balığı Avlama Yarışmasında Birinci Olan Balık 90 Santimetre ve 4 Kilo 40 Gram Ağırlığındaydı

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Antalya'da istilacı balon balığı avlama yarışması

25 tekne ve 70 balıkçı 7 saat balon balığı avı için ter döktü

4 kilo 40 gramlık 90 santimetre uzunluğundaki balon balığı birinci oldu

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen balon balığı avlama yarışmasında, 90 santimetre ve 4 kilo 40 gram ağırlığındaki balon balığı birinci oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, "Bu istilacı türler, denizlerimizde ciddi tehdit oluşturuyor. Balon balıkları, yerli balık türlerimizi tüketiyor ve ekonomimizi olumsuz etkiliyor. Denizlerimizin korunması hepimizin görevi" dedi.

Denizlerdeki istilacı türlerle mücadele çalışmaları çerçevesinde 25 tekne ve 70 balıkçının katılımıyla gerçekleştirilen balon balığı avlama yarışması, sabah saat 06.00'da Antalya Balıkçı Barınağı'ndan balıkçıların denize açılmasıyla start aldı. 7 saat süren kıyasıya rekabetin ardından, 90 santimetre ve 4 kilo 40 gram ağırlığındaki balon balığını yakalayan Yusuf Tolga Coşkun, birinci oldu. Birinciye 10 bin TL ve 12 bin TL değerinde hediye çeki verildi.

"Yerel balıkçılarımızı ve ekonomimizi olumsuz etkiliyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, "Yabancı istilacı türler, Akdeniz kıyılarımız başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kıyı alanına iklim değişikliğinin etkisiyle hızla yayılmakta. Balon balığı, maalesef tüketilemeyen zehirli bir tür. Yerel balıkçılarımızı ve ekonomimizi olumsuz etkiliyor. Bu balıklar, yerli balık türlerimizi tüketiyor. Antalya Balıkçı Barınağı'nın düzenlediği bu etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak destek veriyoruz. Bu desteğimizin en büyük nedeni denizlerimizin korunmasıdır. Korumak hepimizin görevi" diye konuştu.

"Bu şekilde devam ederse, 5-10 yıl sonra denizlerimizde balon balığından başka bir şey bulamayacağız"

Antalya Barınak Başkanı Cemal Talas ise, "Bu bir farkındalık etkinliğidir. Balon balıkları Akdeniz'de hızla çoğaldı ve deniz ekosistemine zarar veriyor. Bu etkinliği kamuoyu oluşturmak için düzenledik. Çünkü bu şekilde devam ederse, 5-10 yıl sonra denizlerimizde balon balığından başka bir şey bulamayacağız. Yarışmaya 25 tekne ve 70 balıkçı katıldı" dedi.

"İki kulvarda birincilik elde ettik"

En büyük ve en ağır balığı yakalayan Yusuf Tolga Coşkun, "Bu güzel etkinlikte ekip arkadaşlarımla birlikte şampiyonluk kazandık. İki kulvarda birincilik elde ettik. Başarıyı hep birlikte başardık. Benim oltama denk gelse de bu bir ekip işiydi. Amatör balıkçılar için büyük bir sorun olan balon balığını yok etme konusunda katkımız olduysa ne mutlu bize. En büyük balık kulvarında 4 kilogramlık bir balon balığı yakalayarak ödülü kazandık. Balığımız yaklaşık 90 santimetre ve 4 kilo 40 gram ağırlığındaydı" dedi.

İkincilik ödülünü, 2 kilo 280 gramlık balon balığı yakalayan Balta isimli teknenin sahibi kazandı. Bu başarıyla 7 bin TL para ödülü ve 8 bin TL'lik hediye çeki almaya hak kazandı. Üçüncü olan Şişçi Sebo isimli tekne ise 1 kilo 600 gramlık balon balığıyla yarışmayı tamamladı ve 5 bin TL para ödülü ile 5 bin TL'lik hediye çeki kazandı.