Antalya'da Kaçak Yapı Yıkımında Gergin Anlar - Son Dakika
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Antalya'da Kaçak Yapı Yıkımında Gergin Anlar

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Antalya'da hazine arazisi üzerine yapılan 21 kaçak yapı, yıkım kararı sonrası jandarma eşliğinde yıkıldı. Yıkım sırasında bir vatandaş çatısına çıkarak direniş gösterdi ve gergin anlar yaşandı. Mahalle sakinleri, yapılan yıkımın kendilerine verilen sözlere aykırı olduğunu ifade etti.

16.01.2025 16:19  Güncelleme: 16:34
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Elinde orakla çatıya çıkıp evini yıktırmamak için direndi

Antalya'da kaçak yapıların yıkımı sırasında gergin anlar yaşandı

ANTALYA - Antalya'da hazine arazisi üzerine kaçak yapılan 21 yapı yıkıldı. Gergin anların yaşandığı yıkımda eline aldığı orakla evin çatısına çıkan vatandaş, ekiplere zor anlar yaşattı.

Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi 28254 ada 459 parselde bulunan kaçak yapılarla ilgili savcılığın talimatı ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kontrollerin ardından encümen tarafından yıkım kararı alındı. Yapı sahiplerine kararın tebliğ edilmesinin ardından verilen süre içinde yıkımlar gerçekleşmeyince kaçak 21 yapı yıkıldı. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı yıkım sırasında tansiyon yükseldi. Mahalle sakinlerinden biri, elinde orakla evinin çatısına çıkarak güvenlik güçlerini engellemeye çalıştı. Gerginlik, bir kadının yıkıma müdahale etmesi ile daha da arttı. Jandarma ekipleri, kadını sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Çatıya çıkan şahıs ise, uzun süren ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi. Evinden çıkmak istemeyen bir vatandaş da jandarma tarafından güçlükle evden çıkartılırken, bir kadın baygınlık geçirdi.

Vatandaşlar, yıkımın kendilerine verilen sözlere aykırı bir şekilde gerçekleştiğini iddia etti. Yıkımlar sonrası sokakta kalan mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Kadir Ali Özdemir, belediyenin kendilerine seçim dönemi boyunca yıkım yapılmayacağına dair söz verdiğini iddia ederek, "Burası bizim yıllardır oturduğumuz yer. Kaçak olarak yapıldı ama bize yıkım yapılmayacağı sözü verildi. Sonra evlerimizi yıktılar" dedi.

Bir mahalle sakini kadın ise, yıkımın kendilerini çaresiz bıraktığını belirterek, "Elimizde avucumuzda ne varsa kaybettik. Benim emekli maaşımla kiramı mı ödeyeyim, hasta çocuğuma mı bakayım?" diye konuştu.

Antalya\'da Kaçak Yapı Yıkımında Gergin Anlar
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Jandarma, Politika, Antalya, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Antalya'da Kaçak Yapı Yıkımında Gergin Anlar - Son Dakika

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