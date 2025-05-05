Antalya'da Unutulmaz Evlilik Töreni: 15 Çift 'Evet' Dedi - Son Dakika
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Genel

Antalya'da Unutulmaz Evlilik Töreni: 15 Çift 'Evet' Dedi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 15 çift, 05.05.2025 tarihinde nikah masasına oturarak unutulmaz bir anı yaşadı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katılımıyla gerçekleşen törenlerde sevgi ve mutluluk ön plandaydı.

05.05.2025 17:30
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Antalya'da '05.05.2025' yoğunluğu: 15 çift "Evet" dedi

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evliliklerine unutulmaz bir tarih seçmek isteyen 15 çift, 05.05.2025 tarihinde nikah masasına oturdu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu özel günde çiftleri yalnız bırakmadı.

Takvimde denk gelen özel tarihi anlamlı kılmak isteyen çiftler, aylar öncesinden başvurarak Muratpaşa Belediyesi Nikah Salonu'nda dünyaevine girdi. Gün boyunca süren nikah törenlerinde sevgi ve mutluluk ön plandaydı.

Başkan Ümit Uysal, 6 çiftin nikahını bizzat kıyarak bu özel ana tanıklık etti. Törenlere katılan aileler ve yakınlar, yeni hayatlarına "Evet" diyerek başlayan çiftlerin heyecanını paylaştı.

Nikah törenlerinin ardından çiftler, sevdikleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Antalya'da Unutulmaz Evlilik Töreni: 15 Çift 'Evet' Dedi - Son Dakika

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