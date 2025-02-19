Antalya Valisi'nden Denetim Uyarısı: 'Sorumluluklarını Yerine Getirmeyenler Aleyhine Yasal Süreç İşletilecek' - Son Dakika
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Antalya Valisi'nden Denetim Uyarısı: 'Sorumluluklarını Yerine Getirmeyenler Aleyhine Yasal Süreç İşletilecek'

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, denetimlerde sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu ve özel kurumlar için yasal süreçlerin başlatılacağını açıkladı. İlgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecek denetimlerin tüm işletmeleri kapsayacağını belirtti.

19.02.2025 19:05  Güncelleme: 19:09
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Antalya Valisi Hulusi Şahin: "Denetimlerde sorumluluklarını yerine getirmeyen kim olursa olsun yasal süreçleri işleteceğiz"

"Denetimlerde ilgili mevzuat çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeyen her kim olursa olsun, işletme, tesis, kurum hiç fark etmez, tamamı ile ilgili yasal süreçleri işleteceğiz"

ANTALYA - İl Hayvanları Koruma Kurulu ve Antalya Valiliği'nin 2025/1 sayılı " Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Olarak Yerine Getirilmesi" konulu genelge ile ilgili toplantı Antalya Valisi Hulusi Şahin Başkanlığı'nda yapıldı. Şahin, "Denetimlerde ilgili mevzuat çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeyen her kim olursa olsun, işletme, tesis, kurum hiç fark etmez, tamamı ile ilgili yasal süreçleri işleteceğiz" dedi

Antalya Valiliği tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2025/1 sayılı " Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Olarak Yerine Getirilmesi" konulu genelge ve İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı Antalya Valisi Hulusi Şahin Başkanlığı'nda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Konferans salonunda yapıldı. Toplantı'ya Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, İlçe kaymakamları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagğöz, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurumların bölge ve il müdürleri katıldı.

"Konuları detayları ile çalıştık"

Toplantının sonunda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Bu toplantıların ilki İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısıydı. Tüm paydaşlar olarak sokak hayvanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde toplanması, kısırlaştırılması, korunması konularını detayları ile çalıştık. Bu hususta bakanlığımıza yapacağımız önerileri de konuştuk. Özellikle tahsisler ve personel konusunu tartıştık ve bunları kurul kararına bağlayarak tarım Orman bakanlığımıza arz edeceğiz" dedi. Kasım ayında çıkan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni hatırlatan ve bu konuda geçtiğimiz günlerde Antalya Valiliği tarafından bir genelge yayınlandığını söyleyen Vali Şahin, "İkinci konuda çok çok önemliydi. Özellikle 2024 Kasım ayında çıkan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda bir çalışma yaptık ve Antalya Valiliği olarak 12 Şubat tarihinde bir genelge yayınladık. Bu genelge doğrultusunda ilimizdeki tüm denetim faaliyetlerini belli bir düzen içerisinde gerçekleştirmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

"Sadece turistik tesisler değil"

Yapılacak denetimlerin sadece turistik tesisleri kapsamadığını söyleyen Vali Şahin, "Bu denetimler sadece turistik tesisleri içermiyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, özel kuruluşları işyerlerini tüzel ve özel kişilere ait özel işletmeleri kapsıyor. Yangın denetimi bunların en önemlisi, ancak sadece o değil. Biz işyeri güvenliğinden gıda denetimine kadar SGK mevzuatından, gürültü kirliliğine kadar. İlgili kurumların ilgili mevzuatları çerçevesinde belli bir düzen ve takvim içerisinde yapılmasının çalışmasını yaptık. Bunları ilçe kaymakamlarımız koordine edecekler. Teknik destekleri ilgili kurumlarımız, belediyelerimiz verecekler" şeklinde konuştu.

"Kim olursa olsun yasal süreç işletilecek"

Yapılacak denetimler sonucunda sorumluluklarını yerine getirmeyenler için yasal süreç başlatılacağını belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Antalya'mızda gıda denetiminden, yangın denetimine kadar tüm denetimleri titizlikle yerine getirecek ve bunları ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmeyen her kim olursa işletme, tesis, kurum hiç fark etmez, tamamı ile ilgili yasal süreçleri işleteceğiz. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve 2025 yılı için Denetim yılı olacak demiştim. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Bizler sıkı denetimleri ilgili kurumlarımız ile yerine getirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın huzurla Antalya'mızda yaşamaları, turistlerin, misafirlerimizin huzurla Antalya'da tatillerini yapmaları için elimizden gelen her gayreti göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Antalya Valisi'nden Denetim Uyarısı: 'Sorumluluklarını Yerine Getirmeyenler Aleyhine Yasal Süreç İşletilecek' - Son Dakika

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