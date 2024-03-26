Arazide otlayan inekleri dronla ahıra getirdi, o anları böyle görüntüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Arazide otlayan inekleri dronla ahıra getirdi, o anları böyle görüntüledi

Geniş Video İzle

Giresun'da yaşayan Faruk İlyasoğlu, evinin balkonundan kullandığı dronu ile ineklerini ahıra getirdi. İlyasoğlu, ineklerini drone ile evinin altındaki ahıra getirirken kaydettiği anları ise sosyal medyasında paylaştı. İlyasoğlu, dronu kullanarak ineklerini bulup bir araya getirip ahıra getirmenin zorluklarını anlattı.

26.03.2024 13:00  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arazide otlayan inekleri dronla ahıra getirdi, o anları böyle görüntüledi

GİRESUN - Giresun'da yaşayan Faruk İlyasoğlu, evinin balkonundan kullandığı dronu ile ineklerini ahıra getirdi. İlyasoğlu, ineklerini drone ile evinin altındaki ahıra getirirken kaydettiği anları ise sosyal medyasında paylaştı.

Giresun'da direksiyon eğitmenliği ve elektrik işi ile uğraşan 24 yaşındaki Faruk İlyasoğlu hafta sonlarını ailesi ile birlikte merkeze bağlı Sultaniye köyünde geçiriyor. Köyde hayvancılık yapan ailesine yardım eden Faruk İlyasoğlu, araziye otlamaya bırakılan inekleri ise ilginç bir yöntemle ahıra getiriyor. Arazide otlayan ineklerinin yerini tespit etmek için dron kullanan İlyasoğlu, inekleri bulduktan sonra da evinin balkonundan komuta ettiği dronu ile inekleri bir araya toplayıp onları peşi sıra evinin altındaki ahıra getiriyor. Faruk İlyasoğlu dronu ile kayda aldığı o anları ise sosyal medya hesabından paylaşırken, paylaşımları milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

"Böyle bir coğrafyada hayvanları bulmak zor olabiliyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Faruk İlyasoğlu, "Giresun'da direksiyon eğitmenliği ve elektrik işi ile uğraşıyorum. Hafta sonu ise köyüme gelerek aileme yardım ediyorum. Ben dronu ilk başta hayvanlarımızı bulmak için kullanıyordum. Böyle bir coğrafyada hayvanları bulmak zor olabiliyor. Günlerce hayvanlarımızı aradığımız oluyor. Sonrasında onları bulabiliyorsam alabileceğimi de düşündüm, denedim ve güzel sonuç aldım. Annem hayvanların kendileri geldiğini düşünmüştü ama ben onları drone ile getirdim" dedi.

Arazide otlayan inekleri dronla ahıra getirdi, o anları böyle görüntüledi
Kaynak: İHA

Giresun, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Arazide otlayan inekleri dronla ahıra getirdi, o anları böyle görüntüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinelerinin satış ihalesi gerçekleştirildi
    16 Mar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinelerinin satış ihalesi gerçekleştirildi

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısında, ekonomik ömrünü tamamlamış 8 muhtelif iş makinesinin satışı için ihale düzenlendi. İhaleye 10 firma teklif verdi ve en yüksek teklifi 3 milyon 518 bin TL+ KDV ile bir firma kazandı.

  • CHP Milletvekili İbrahim Arslan, Ulaştırma Bakanını Eleştirdi
    16 Mar CHP Milletvekili İbrahim Arslan, Ulaştırma Bakanını Eleştirdi

    CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu eleştirerek, Eskişehir'e yapılan yatırımların yetersiz olduğunu belirtti.

  • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Toraks Derneği iş birliğinde 'Pulmoner' adlı konferans düzenlendi
    16 Mar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Toraks Derneği iş birliğinde 'Pulmoner' adlı konferans düzenlendi

    Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Toraks Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Pulmoner konferansı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansta, Pulmoner Rehabilitasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı ve bu rehabilitasyonun kimlere uygulanabileceği anlatıldı. Ayrıca, Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nde bulunması gereken uzmanlar ve cihazlar hakkında da bilgiler paylaşıldı.

  • NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, TİM Başkanı Mustafa Gültepe'yi ziyaret etti
    16 Mar NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, TİM Başkanı Mustafa Gültepe'yi ziyaret etti

    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'yi ziyaret etti. Şahin, Gültepe ile bir süre görüşerek, fikir alışverişinde bulundu. Gültepe, inovasyon yönetimi konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi iş birliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerle gurur duyduklarını, Namık Kemal Üniversitesinin de bu konuda öncü üniversitelerden olmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Şahin de üniversite olarak üniversite-sanayi işbirliklerine çok önem verdiklerini belirterek, kentteki Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi firmaların kendilerine katkılarının çok değerli olduğunu vurguladı. Ziyarette Şahin'e, NKÜ Teknopark Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Barış Kocabıyık da eşlik etti.

  • Oktay Vural: Emeklinin, çiftçinin, vatandaşın sıkacak kemeri kalmadı
    16 Mar Oktay Vural: Emeklinin, çiftçinin, vatandaşın sıkacak kemeri kalmadı

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, seçim çalışmaları kapsamında Çorum'da konuştu. Vural, emekli, çiftçi ve vatandaşın sıkacak kemeri kalmadığını belirterek, bu durumun nefes almayı zorlaştırdığını ifade etti.

  • Edirne'de Şubat Ayında 433 Konut Satıldı
    16 Mar Edirne'de Şubat Ayında 433 Konut Satıldı

    Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Edirne'de ise 433 konut satışı gerçekleşti. Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,5'i Edirne'de gerçekleşirken, kent en çok konut satışı yapılan iller arasında 44. sırada yer aldı.

  • Adana'da Ramazan Ayında Fırıncılar Oruçlarını Aksatmadan Çalışıyor
    16 Mar Adana'da Ramazan Ayında Fırıncılar Oruçlarını Aksatmadan Çalışıyor

    Adana'da Ramazan ayında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fırınlarda çalışan ustalar, oruçlarını aksatmadan yoğun sıcak altında zorlu ramazan mesailerine devam ediyor. Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı Adana'da fırında çalışan ekmek ustaları, 250 derece sıcaklığa ulaşan fırının karşısında zor şartlara rağmen çalışıyor. Fırıncılar, Ramazan pidesini insanlara ulaştırmak için çaba gösterirken, oruç tutmaya alıştıklarını ve Allah'ın sabır verdiğini belirtiyorlar.

  • Yerel seçimlere 15 gün kaldı! 32 ilde oy verme saati öne çekildi
    16 Mar Yerel seçimlere 15 gün kaldı! 32 ilde oy verme saati öne çekildi

    Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart'ta başlayacak. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer illerde oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.

  • Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan kasım ayında 31 bin 82 yolcu faydalandı
    16 Mar Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan kasım ayında 31 bin 82 yolcu faydalandı

    Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kasım ayında 31 bin 82 yolcu ağırlandı. Ayrıca, aynı dönemde havalimanında 259 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti ve kargo, posta ve bagaj yük trafiği 256 ton olarak kaydedildi. Ocak-şubat aylarında ise toplam 61 bin 133 yolcu, 464 uçak trafiği ve 491 ton yük trafiği gerçekleşti.

  • MHP, 14. Olağan Büyük Kurultayını Gerçekleştirecek
    16 Mar MHP, 14. Olağan Büyük Kurultayını Gerçekleştirecek

    Türk milliyetçiliğinin siyasi temsilcisi olarak nitelendirilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), siyasi tarihinde 13 olağan büyük kurultay gerçekleştirdikten sonra 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda 14. Olağan Büyük Kurultayını yapacak. Kurultayda Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçilecek.

  • Lapseki'de Ramazan İftarları Devam Ediyor
    16 Mar Lapseki'de Ramazan İftarları Devam Ediyor

    Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde başlatılan iftar programının ikincisi Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftara, birçok önemli isim ve çok sayıda kişi katıldı. Yılmaz, programın yoğun ilgi gördüğünü belirterek tüm Lapsekilileri iftar programlarına davet etti.

  • Yolcu Otobüsünde Yakalanan Göçmenin Kimlik Sorgulamasında Kaçak Olduğu Tespit Edildi
    16 Mar Yolcu Otobüsünde Yakalanan Göçmenin Kimlik Sorgulamasında Kaçak Olduğu Tespit Edildi

    Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde yapılan denetimde, bir yolcu otobüsünde seyahat eden K.A.H. isimli göçmenin yurda kaçak yollardan girdiği ve gerekli belgelerinin olmadığı tespit edildi. Göçmen şahıs gözaltına alınırken, yolcu otobüsü firmasına da para cezası kesildi.


13:01 Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı Yarın 6. tur oylaması yapılacak Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı! Yarın 6. tur oylaması yapılacak
11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
10:30 Rusya’da son 20 yıldaki en kanlı saldırı 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş Rusya'da son 20 yıldaki en kanlı saldırı! 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
13:07 İstanbul Arnavutköy’de uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı, 5 şüpheli yakalandı İstanbul Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı, 5 şüpheli yakalandı
12:50 Sonucu tahmin ediyorsunuzdur Milli takımda atlet sakatlanınca gülleciyi yarıştırdılar Sonucu tahmin ediyorsunuzdur! Milli takımda atlet sakatlanınca gülleciyi yarıştırdılar
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:34 Vietnam’da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı Vietnam'da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı
10:06 Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 13:22:46. #1.12#
SON DAKİKA: Arazide otlayan inekleri dronla ahıra getirdi, o anları böyle görüntüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement