Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan İBB'ye Sert Tepki: Yıkım Kararı Siyasi - Son Dakika
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Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan İBB'ye Sert Tepki: Yıkım Kararı Siyasi

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Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal konut alanındaki yıkım kararını eleştirerek bunun tamamen siyasi bir yaklaşım olduğunu belirtti. Candaroğlu, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm projelerinin hukuki ve adaletli olduğunu vurguladı.

26.04.2025 18:08  Güncelleme: 18:13
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Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan İBB'ye tepki: "Yıkım kararı siyasi"

İSTANBUL - Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçede yürütülen kentsel yenileme çalışmaları hakkında bilgi verirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal konut alanında aldığı yıkım kararına sert tepki gösterdi. Candaroğlu, "Bu karar tamamen siyasi bir yaklaşımın ürünüdür" diyerek vatandaşlara müsterih olmaları çağrısında bulundu.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçede yürütülen kentsel yenileme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İmrahor Mahallesi'nde belediyeye ait 17 bin metrekare büyüklüğündeki iki parsel üzerinde toplam 360 bağımsız birimin yapımı için dönüşüm sürecinin başlatıldığını belirten Candaroğlu, ayrıca vatandaşlarla yürütülen adaletli ve şeffaf görüşmeler sonucunda 5 bin 800 metrekarelik bir alanda bulunan 110 bağımsız bölüm için de uzlaşı sağlandığını ifade etti. Kentsel dönüşüm projelerinin tamamen gönüllülük esasına dayalı yürütüldüğünü vurgulayan Candaroğlu, "Hiçbir vatandaşımızın rızası dışında adım atmıyoruz. Süreci şeffaf, adaletli ve insan odaklı bir yaklaşımla yönetiyoruz" dedi.

"Hukuki bir dayanağı yoktur"

Başkan Candaroğlu konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal konut alanında aldığı yıkım kararına sert tepki gösterdi. Candaroğlu, alınan kararın hukuki değil siyasi bir amaca hizmet ettiğini belirterek, "Şu anda içinde bulunduğumuz alan İSKİ'nin yetki alanı içerisinde değil, havza sınırları dışında. Bu durum yıllar önce karara bağlanmış durumda ve İSKİ de, İBB de bunu çok iyi biliyor. Buna rağmen alınan yıkım kararı tamamen siyasidir. Hukuki bir dayanağı yoktur" ifadelerini kullandı.

"Arnavutköy, İstanbul'un deprem ve afet durumlarında kaçış noktasıdır"

Başkan Candaroğlu, Arnavutköy'ün İstanbul için stratejik bir konumda olduğuna dikkat çekerek, "Arnavutköy, İstanbul'un deprem ve afet durumlarında kaçış noktasıdır. Sağlam zemin yapısına sahip ilçemizde millet bahçeleri, sosyal konut projeleri ve rezerv alanlar oluşturarak hem bugünü hem geleceği güvence altına alıyoruz" şeklinde konuştu.

"İBB, ilçemizde yürütülen sosyal konut projelerine su vermemektedir"

Candaroğlu, ilçede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen projeler hakkında da bilgi verdi. Bu kapsamda, Sazlıbosna ve Hacımaşlı Mahallelerinde 24 bin 100 rezerv konut, Baklalı Mahallesi'nde 3 bin 900 konut, Dursunköy Mahallesi'nde ise 13 bin konutluk projeler hayata geçiriliyor. Toplamda 28.000 yeni konutun inşa sürecinin devam ettiğini belirten Candaroğlu, projelerin büyük bir bölümünün tamamlandığını, ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmaları aksatmaya çalıştığını vurguladı. Candaroğlu, İBB'nin sosyal konut projelerinin su ve kanalizasyon altyapı işlemlerini zamanında yapmayarak vatandaşların mağdur edilmesine sebep olduğunu belirtti. Candaroğlu, "İBB, ilçemizde yürütülen sosyal konut projelerine su vermemekte ve kanalizasyon işlemlerini geciktirmektedir. Bu da vatandaşlarımızın yıllardır beklediği evlerine kavuşmasını engelliyor. Belediyemiz ve Bakanlığımız tarafından yürütülen tüm süreçler tamamlanmış olmasına rağmen İBB tarafından kasıtlı olarak süreçler yavaşlatılmaktadır" dedi.

"Tüm süreçler yasal çerçevede yürütülmektedir"

Yıkım kararının bölgede hak sahibi olan vatandaşlarda ciddi bir tedirginlik oluşturduğunu ifade eden Candaroğlu, "Hak sahipleri müsterih olsunlar. Tüm süreçler yasal çerçevede yürütülmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ tarafından yürütülen projeler vatandaşlarımızın güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması için devam ediyor. Arnavutköy Belediyesi olarak biz de vatandaşlarımızın yanında olmaya, sürecin her aşamasında destek sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Candaroğlu, konuşmasını Arnavutköy'ün geleceği için kararlılıkla çalışacaklarını belirterek tamamladı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan İBB'ye Sert Tepki: Yıkım Kararı Siyasi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan İBB'ye Sert Tepki: Yıkım Kararı Siyasi - Son Dakika
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