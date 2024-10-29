Arnavutköy'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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Arnavutköy'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Arnavutköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı.

29.10.2024 15:25  Güncelleme: 16:03
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Arnavutköy'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. Şehitlik ziyareti, kortej yürüyüşü ve Şehir Parkı'ndaki etkinliklerle Cumhuriyet coşkusu ilçenin dört bir yanında hissedildi.

Arnavutköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Düzenlenen programlara Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sabah saatlerinde Hadımköy Şehitliği ziyaretiyle başlayan kutlamalar, gün boyunca süren etkinliklerle ilçede bayram havası estirdi. Kutlamalar, sabah saatlerinde Hadımköy Şehitliği'ni ziyaretle başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunularak dualar edilen bu anlamlı törende, Cumhuriyet'in temellerini atan kahramanlar bir kez daha minnetle anıldı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Arnavutköy merkezde düzenlenen kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sokaklara taşıdı. Türk bayrakları ve marşlarla zenginleşen yürüyüşe her yaştan vatandaş ilgi gösterdi. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Arnavutköy Şehir Parkı, kutlamaların bir diğer adresi oldu. İlçedeki okullardan öğrencilerin hazırladığı halk oyunları, müzik performansları ve geleneksel dans gösterileriyle Cumhuriyet Bayramı coşkusuna renk katıldı. Aileler ve çocuklar için oyun alanlarının yer aldığı parkta, Cumhuriyet'in sevinci hep birlikte paylaşıldı.

"Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz"

Başkan Mustafa Candaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun" diyerek tüm vatandaşlara hitap etti. Candaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bize emanet edilen Cumhuriyet'i daima ileriye taşıma azmiyle bir aradayız" ifadeleriyle birlik ve beraberlik içinde güçlü bir geleceğe adım atmanın önemine vurgu yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Arnavutköy'de büyük bir coşku ve anlamla kutlanırken, vatandaşlar bu gurur dolu günü bir arada geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Arnavutköy\'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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