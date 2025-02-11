Arnavutköy'de Yokuş Aşağı Kayarak İnleyen Araç Vatandaşa Çarptı

Genel

Galatasaray için İstanbul\'da! İşte ilk sözleri

Cübbeli Ahmet\'ten Diyanet\'e olay mesaj: Çok önemli bir ihtar!

Adana\'da katliam gibi saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti

- Arnavutköy'de yokuş aşağı kayarak inen araç vatandaşa çarptı

Kayan aracın vatandaşa çarpma anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de yokuş aşağı kayarak inen bir araç kaldırımda yürüyen vatandaşa çarptı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yokuş kayarak inen bir araç kaldırımda yürüyen vatandaşa çarptı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.