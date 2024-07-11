Arnavutköy'den yola çıkan bisikletçiler Bolu'ya ulaştı - Son Dakika
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Genel

Arnavutköy'den yola çıkan bisikletçiler Bolu'ya ulaştı

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun ikinci günü Bolu'da tamamlandı. İlk gün Arnavutköy'den yola çıkan bisikletçiler, ikinci gün Sakarya'dan alınan toprakla Bolu'ya ulaştı. Bisikletçiler, Düzce'den alınan toprağı da teslim aldıktan sonra Ankara'ya doğru yolculuklarına devam edecekler.

11.07.2024 22:50
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Arnavutköy'den yola çıkan bisikletçiler Bolu'ya ulaştı

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi, 8'inci Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun ikinci gününü Bolu'da tamamladı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun ikinci günü Bolu'da tamamlandı. İlk gün Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı'ndan yola çıkan bisikletçiler, ikinci günün sabahında Sakarya'dan alınan toprakla Bolu'ya ulaştılar. İkinci günün sonunda 300 kilometreden fazla yol kateden bisikletçiler, önemli bir etabı geride bıraktılar.

Bisikletçiler, güzargah üzerinde bulunan Düzce'den hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne yapılan saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın baba ocağındaki kabrinden alınan toprağı, Bisikletçiler Federasyonu Düzce Temsilcisi Selim Cicü'den teslim aldı.

Federasyon İl Temsilcisi Selim Cicü, yaptığı açıklamada, "Bu tur Arnavutköy Belediyesi tarafından 8 yıldır düzenleniyor. İstanbul'dan rahmetli şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrine bisikletçi arkadaşlarımız sürüş yapıyorlar. Bu sene güzergah Düzce'den geçti. Biz de onları ağırlamak istedik. Düzce'mizden de 15 Temmuz Şehidimiz Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın emaneti olan toprağı arkadaşlarımıza teslim edip onu da Ömer Halisdemir'in toprağı ile kavuşturmak istedik" dedi.

Bisikletçiler üçüncü günde yaklaşık 200 kilometre yol giderek Ankara'ya ulaşacak. Şehirlerden toplanan topraklar son gün Ömer Halisdemir'in Niğde'de bulunan kabrine bırakılacak.

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Ömer Halisdemir, Bolu, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Arnavutköy'den yola çıkan bisikletçiler Bolu'ya ulaştı - Son Dakika

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