Aşağısevindikli'de Pilates Kursuna Kadınlardan Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Aşağısevindikli'de Pilates Kursuna Kadınlardan Yoğun İlgi

Köyde açılan pilates kursuna kadınlardan büyük ilgi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin kırsal mahallelerinden Aşağısevindikli'de açılan pilates kursuna, kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

12.02.2025 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köyde açılan pilates kursuna kadınlardan büyük ilgi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin kırsal mahallelerinden Aşağısevindikli'de açılan pilates kursuna, kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Muratlı'nın kırsal mahallelerinden Aşağısevindikli'de başlatılan pilates kursuna yoğun katılım gerçekleşti. Kadınların yaşam kalitelerini artırıp sosyal hayatlarını geliştirmeye ve sağlıklı kalmalarını sağlamaya yönelik düzenlenen pilates kursu, Aşağısevindikli Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu sosyal etkinlik alanında gerçekleştiriliyor.

İki grup halinde çalışma programı düzenleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Özlem Alp, "Pilates kursumuzu açarken amacımız köyde bulunan velilerimizi aktif şekilde tutmaktı. Benim amacım aslında yaşlılar ve fiziksel sorunları olanlardı. Onları da amaçladığımız gibi gerçekleştirdik çok şükür. Bedensel problemi olan çok fazla insan var. Ben kendim bel fıtığı ameliyatı olmuş biriyim. Bel, sırt, omurga ile ilgili ciddi sorunlar var; gençlerde de yaşlılarda da var. Ben bunların üzerinde durmak istedim. Çok güzel bir katılım var, çok ciddi geri dönüşler alıyoruz. Sağlıklarının iyi gittiğini söylüyorlar" dedi.

Kursiyerlerden Ruziye Aydın ise, "Ben geç başladım spora ama arkadaşlarıma yetiştim. Hareketler güzel, artık kolay geliyor. Benim birkaç gün önce belim tutuldu, bugün gelmekte tereddüt ettim aslında ama iyi ki gelmişim. Geldiğim iyi oldu çünkü hocamın bana verdiği hareketler çok işime yaradı. Belimin ağrısı kesildi. Kurs sürdüğü müddetçe devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Gönül Ermiş de pilates eğitimlerinin güzel geçtiğini belirterek, "Bizim için güzel, değişiklik oluyor. Hareketli olmak güzel. Egzersizler vücudumuza ve ağrılarımıza iyi geliyor. Bizim için bu kursun olması iyi" ifadelerini kullandı.

Elif Yavuz ve Şerife Keten adlı kursiyerler de pilates ile bir yandan sağlıklı bir şekilde vakit geçirirken, diğer yandan da vücut dengelerini sağladıklarını ifade ettiler.

Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz ise, "Velilerimizin modül üzerinden pilates kursu istemesi üzerine harekete geçtik. Beden eğitimi öğretmenimiz ile görüştük. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Muratlı Halk Eğitimi Merkezi tarafından bu kursu açtık. Talep üzerine şu an ikincisini başlattık. Halkımızın ve kursiyerlerimizin severek gelmeleri bizleri de memnun etmektedir. Modül üzerinden kurs talep ettikleri takdirde nerede olursa olsun, biz kurs açmaya hazırız, açmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Muratlı, Genel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Aşağısevindikli'de Pilates Kursuna Kadınlardan Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
08:28 İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu
08:19 İsmail Hacıoğlu’nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi ’Hadi be gülüm’ yorumu İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu
08:14 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu
07:56 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim
07:16 Brezilya’da süpermarkette bir kadının arka cebindeki telefon patladı Brezilya'da süpermarkette bir kadının arka cebindeki telefon patladı
07:16 İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları’nda iptaller var İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları'nda iptaller var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 20:53:24. #1.11#
SON DAKİKA: Aşağısevindikli'de Pilates Kursuna Kadınlardan Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.