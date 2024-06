Genel

Asel'in azmi, sevginin gücü

İSTANBUL - Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'nde azmiyle hayata tutunan Asel'i ayağa kaldıran öğretmenleri ve eğitmenlerinin sevgisi oldu. Asel Beren'in tedavi sürecini yakından takip eden Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Asel Beren'in azmi bizi de çok şaşırttı. Arkadaşlarımızın sevgiyle yaklaşması onun hayata yeniden gülümsemesine neden oldu" dedi.

Asel Beren henüz 7 yaşında. Nazife- Serkan çiftinin ikinci çocuğu olarak 2017 yılında dünyaya geldi. Bir de ablası bulunan Asel Beren'in 15 aylıkken kusma ve denge bozukluğu oluşması nedeniyle Keskin çifti çocuklarını hemen hastaneye götürdüler. Yapılan tetkiklerde Asel'in beyninde tümör olduğu tespit edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren Asel Beren'in sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuştu derken 2020 yılında tekrar nüksetti beyindeki tümör. Bir daha ameliyata alınan Asel'de bu sefer de Epilepsi hastalığı çıktı. Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'nde azmiyle hayata tutunan Asel'i ayağa kaldıran ise öğretmenleri ve eğitmenlerinin sevgisi oldu. Sevginin gücüyle güne gülümseyen Asel Beren'in tedavi sürecini yakından takip eden Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Asel Beren'in azmi bizi de çok şaşırttı. Arkadaşlarımızın sevgiyle yaklaşması onun hayata yeniden gülümsemesine neden oldu" diye konuştu.

Yaşı 7, zeka yaşı 2

Bir kamu kurumunda çalışan baba ve ev hanımı annenin çabalarıyla ayakta Asel Beren hayata tutundu. Maddi imkanları yeterli olmayan Keskin aile biricik kızları Asel Beren'in fizik tedavi, fizyoterapi, duyu bütünleme, psikolojik danışmanlık, rehberlik ve bireysel eğitimler konusunda arayışlara girdiler. Tüm bu tedavi ve rehabilitasyonları Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde başvurarak almaya başladılar. Burada gördüğü eğitimlerle hayata tutunan Asel Beren, haftada iki saat eğitimlerine devam ediyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte tedavi sürecini haftada ikiye çıkardıklarını belirten Belediye Başkanı Çerkez, "Engelsiz Yaşam Merkezi'nde alanında profesyonel eğitmenlerimiz ve yöneticilerimizin olağanüstü gayretleriyle Asel Beren gibi yavrularımıza hizmet veriyoruz. Bu merkez Türkiye'nin en önemli yaşam merkezlerinden birisi. Yaşam Merkezi'nde ilk başladığında annesi hariç kimseyle iletişim kurmuyordu. Kaygı ve ağlama nöbetleri oluyordu" diye konuştu.

"Bana yemek yapıp, çay ısmarladı"

Merkeze geldiğinde kendini ifade etmede sorunlar yaşadığını belirten Çerkez sözlerini şöyle sürdürdü: "Akademik becerileri yok denecek kadar azdı. Şimdi tüm bunları yapmaya başladı. Sosyalleşme ve iletişim konularında kendini kasıyordu. Bu yönde aldığı eğitimler sayesinde şimdi tüm bunları çok rahat yapabiliyor. Hatta bizim merkezi ziyaret ettiğimde Asel Beren bana, oyuncaklarıyla yemek pişirip, çay ısmarladı. Hayatın her alanında sevgiyle yapılan her iş mutlaka karşılığını buluyor. Biz bu merkezde Asel Beren gibi çok sayıda yavrumuza önemli katkılarda bulunuyoruz..."

"Ders dinleyip, arkadaşlarıyla oyun oynuyor"

Yaşıtlarıyla iletişim kurup, oyunlar oynadığını belirten Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi İdari İşler Koordinatörü Belma Yıldırım ve Eğitim Koordinatörü Şeyma Metin, "Yaşıtları ile anaokuluna gidiyor. Kendi ihtiyaçlarını anlatan cümleler kurabiliyor. Eskiden annesinden hiç ayrılmazdı. Şimdi anneden bağımsız oyunlar oynayıp, vakit geçirebiliyor. Öğretmenlerini dikkatli dinleyip, derslere katılabiliyor"

"Ayakta duramıyordu, kendi yürüyor"

Asel'in, her iki bacağında ve gövdesinde denge bozukluğu ve kas güçsüzlüğü olduğu ayakta durmakta büyük zorluk çektiğini belirten fizyoterapist Ulaş Can Sever "Fizyoterapi süreciyle birlikte gövde kontrolü sağlandı. Şu an kalça ve bacaklarda kontrollü çalışmaya devam ediyoruz. Oturma güçlüğü yaşayan Asel Beren şimdi kendi başına ayakta durup, yürümede sorun yaşamıyor. Bundan sonraki amacımız Asel Beren'in günlük yaşam aktivitelerini tek başına yürütecek seviyeye getirmek. Hayat kalitesini yükseltmek..."

Eşi çalıştığı için Asel Beren'in tüm tedavi ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenen anne Nazife Keskin ise, "Evladım henüz yedi yaşında. Bu kadar kısa süreye bu kadar mücadele beni de güçlendirdi. Özellikle ameliyatlardan sonraki süreç bizim için sürpriz oldu. Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitmenlerin bize karşı yaklaşımları, sabırla uygulanan tedaviler olağanüstü. Bizi hayata yeniden bağladı bu süreç. Çekmeköy Belediyesi'ne ve Başkanımız Orhan Çerkez'e çok teşekkür ediyorum. Eğitmenlerden sık sık bilgi alıp, tedavi sürecini takip ediyor. Bayram öncesi de eğitim merkezine gelerek Asel'le vakit geçirdi. Benim güzel kızım başkana oyuncaklarıyla yemek yapıp, çay ısmarladı" şeklinde konuştu.