Avcılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı festival havasında kutlandı - Son Dakika
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Avcılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı festival havasında kutlandı

Avcılar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenledi ve Gülşen konseri gerçekleştirildi. Avcılar sahilinde yapılan kutlamalara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar coşkuyla eğlendi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, milli bayramların birlik ve beraberliği pekiştirmenin önemli unsurları olduğunu vurguladı.

19.05.2024 23:34
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Avcılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı festival havasında kutlandı

Avcılar'da 19 Mayıs kutlamasında Gülşen sahne aldı

İSTANBUL - Avcılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yürüyüşün ardından sanatçı Gülşen sahne

aldı. Konsere yoğun ilgili gösteren vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Avcılar Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Halide Edip Adıvar Parkı'ndan Avcılar sahiline kadar bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'da katıldı. Belediye başkanı ile beraber coşkuyla korteje katılan vatandaşlar yürüyüşü Avcılar sahilinde sonlandırdı. Konser ve gösterilerden önce konuşmasını yapmak için sahne çıkan belediye başkanı Utku Caner Çaykara sözlerinin ardından kalabalık ile sahneden selfie çekti. Festival havasında yapılan kutlamalara Dj performansının yanı sıra animasyon gösterileri de renk kattı. Dj performansının ardından kutlamalar, ünlü şarkıcı Gülşen'in konseriyle devam etti.

19 Mayıs coşkusunu Avcılar'da yoğun bir kalabalık ile yaşandığını ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, "Çok güzel bir kalabalık var. Avcılar milli bayramımızın coşkusuyla şu anda yoğun bir kalabalığın coşkusuyla hem konserimizi hem dj performansımızı dinlemeye geldi. Çok mutluyuz. Bugün 19 Mayıs 1919'un 105'inci yıl dönümü. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve milli mücadeleyi başlatmasının 105.'inci yıl dönümü. Bu anlamda gururluyuz. Milli bayramlarımızı her zaman bu şekilde kutlamak istiyoruz. Çünkü bu bayramlar birbirimize kenetleyen değerlerimizi hatırladığımız güzel bayramlarımız. Bu anlamda da başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bundan sonra da laik Türkiye Cumhuriyetimize sahip çıkacağımızı ve bayramlarımızı Avcılarımızda çok daha yüksek bir coşkuyla kutlayacağımızı ifade ediyorum" dedi.

" Milli bayramlar, tarihi mirası hatırlamanın ve milli kimliğimizi güçlendirmenin en önemli unsurlarıdır"

Konser öncesinde sahneye çıkan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara milli bayramların birlik ve beraberliği pekiştirmenin önemli unsurlarından olduğunu ifade ederek, " Sevgili gençler bugün bizim bayramımız. Bu özel günün bu kutlu günün sizlere neler ifade ettiğini paylaşmak isterim. Bu kutlu gün tüm işgal kuvvetlerine karşı ülke bütünlüğünü korumak için kanlarının son damlasına kadar savaşan ve kesin zaferle sonuçlanan kutlu Kurtuluş Savaşı'nı barındırıyor. Bu kutlu gün masum bir ulusun direniş destanının öyküsünü barındırıyor içerisinde. Bu bayram cumhuriyet kazanımlarının sarıp sarmaladığı bu cennet vatanda kadının önemini, çocukların kıymetini, gençlerin değerini barındırıyor. Milli bayramlarımız bir milletin birlik ve beraberliğini pekiştirmenin tarihi mirasını hatırlamanın ve milli kimliğimizi güçlendirmenin en önemli unsurlarıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Avcılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı festival havasında kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı festival havasında kutlandı - Son Dakika
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