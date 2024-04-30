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Avcılar'da "Mahalle Hizmet Seferberliği" çalışmalarına başlandı

İSTANBUL - Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ilçedeki 10 mahallede "Mahalle Hizmet Seferberliği" çalışmaları başlattı.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ilçedeki 10 mahallede hizmet seferberliği başlattı. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Veterinerlik İşleri ve Zabıta Müdürlüklerinden 20 araç ve 53 personelle oluşturulan çözüm ekibi her hafta bir mahallede çalışma yürütecek. Temizlikten yolların bakım onarımına, ilaçlamadan yeşil alan ve parkların düzenlemesine kadar kenti sokak sokak gezerek sorunlara çözüm üretecek Mahalle Hizmet Seferberliği ekibi Üniversite Mahallesi'nde çalışmalarına başladı.

"Girilmedik tek bir sokak bırakmayacağız"

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmaları yerinde takip eden Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara vatandaşların da taleplerini dinledi. Girilmedik tek bir sokak bırakmayacaklarını belirten Çaykara, "Kıymetli komşularım, sevgili Avcılarlılar. Gerek seçim döneminde gerekse mazbatamızı aldığımız günden itibaren sizlerden en fazla temizlik işleri, fen işleri, park bahçeler ve veterinerlik işleri konusunda geri bildirim aldık. Bugün itibari ile tüm birimlerimizle beraber mahalle hizmet seferberliği başlatıyoruz. Kadrolarımızla beraber on mahallemizde hizmet seferberliği başlatarak kentimizdeki tüm sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız" dedi.