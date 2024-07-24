Aydınlı gençlerden örnek davranış: Bayrağı alıp parasını kapının altından bıraktılar - Son Dakika
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Genel

Aydınlı gençlerden örnek davranış: Bayrağı alıp parasını kapının altından bıraktılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki genç, kapalı olan iş yerinin dışındaki Türk bayrağını alıp, ücretini kapının altından bırakarak örnek bir davranış sergiledi. Güvenlik kamerasına yansıyan bu olay, iş yeri sahibinin takdirini kazandı. Gençlerin bu davranışı, işyeri sahibi tarafından çok güzel ve örnek bir davranış olarak nitelendirildi.

24.07.2024 00:36
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Aydınlı gençlerden örnek davranış: Bayrağı alıp parasını kapının altından bıraktılar

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde iki genç, kapalı olan iş yerinin dışındaki Türk bayrağını alıp, ücretini kapının altından bırakarak örnek bir davranış sergiledi. Güvenlik kamerasına yansıyan bu olay, iş yeri sahibinin takdirini kazandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü bayrak dükkanına gelen 2 genç, dükkanın kapalı olması sonucu dışarıda asılı olan bayrağı alarak parasını kapının altından bıraktı. Pazartesi sabahı işyerini açan Tolga Katılmış, yerde bulduğu 100 TL ile şaşkına döndü. Bu paranın neden bırakıldığını anlamaya çalışan Katılmış, güvenlik kameralarını inceledi. Pazar günü işyerinin kapalı olduğu bir saatte, iki genç bayrak ihtiyacı için dükkana geldiler. İşyerinin kapalı olması sonucu, dışarıda asılı olan Türk bayrağını alan gençler, örnek bir davranış sergileyerek bayrağın ücretini kapının altından bıraktılar. Olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansırken, gençlerin örnek bir davranış sergilediğini ifade eden işyeri sahibi Tolga Katılmış, gençlere teşekkür etti.

"Çok güzel bir davranış"

Gençlerin bu davranışının kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Katılmış; "Pazartesi sabahı işyerimizi açtık ve yerde 100 TL para vardı. Bu neyin parası diye baktım. Sonra dükkanıma geçtim oturdum. Bir kaç saat bekledim belki kim bıraktıysa gelir bilgi verir diye. Sonrasında aklıma kamera görüntüleri geldi. Görüntüleri geri sararak paranın konduğu saati bulmaya çalıştım. Sonra içerideki kameradan buldum. Dışarıdan birisi para atıyor içeriye. Sonrası dıştaki kamerayı açıp oradan görüntülere bakmaya başladım. 2 tane genç arkadaş gelmiş, dışarıda asılı olan bayrağı almışlar, ücretini de kapının altından bırakmışlar. Bu çok mutlu etti beni. Çok güzel bir davranış. Örnek bir davranış olduğu için ben de paylaşmak istedim. Arkadaşlarımıza da bu davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Aydınlı gençlerden örnek davranış: Bayrağı alıp parasını kapının altından bıraktılar - Son Dakika

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