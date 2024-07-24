Aydos'ta çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın son hali dron ile görüntülendi

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Aydos'ta yanan ormanlık alanın son hali böyle görüntülendi

İSTANBUL - Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangında zarar gören 4 hektarlık alanın son hali dron ile böyle görüntülendi.

Pendik Aydos Ormanı'nda 21 Temmuz 2024 tarihinde yangın çıkmıştı. Alevlerin kısa sürede ormanın büyük bir bölümüne yayıldığı yangına, itfaiye, AFAD, emniyet ekipleri olmak üzere toplamda 78 ekip ve 159 personel müdahale etti. 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter de yangını söndürmek için havadan destek verdi. Ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangında zarar gören ormanlık alanın son hali dron ile böyle görüntülendi.