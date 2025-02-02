Ayfer Atay için Beşiktaş Belediyesi önünde veda töreni düzenlendi - Son Dakika
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Ayfer Atay için Beşiktaş Belediyesi önünde veda töreni düzenlendi

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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer Atay'ın vefatının ardından Beşiktaş Belediyesi önünde düzenlenen veda törenine, çok sayıda seveni katıldı. 91 yaşında hayatını kaybeden Atay, büyük bir sevgi ve saygıyla uğurlandı.

02.02.2025 13:03  Güncelleme: 13:10
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Hayatını kaybeden Ayfer Atay için Beşiktaş Belediyesi önünde veda töreni düzenlendi

İSTANBUL - Eski Beşiktaş Belediye Başkanı ve 91 yaşında hayatını kaybeden Ayfer Atay için ilçe belediye binası önünde veda töreni düzenlendi. Atay, Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ortaköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevini 1989-1994 yılları arasında üstlenen Ayfer Atay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Gençlik yıllarında futbol oynayan Atay, Ortaköy Spor Kulübü Başkanlığı yaptı ve Beşiktaş Spor Kulübü kongre üyesi olarak da spora katkı sundu. Ayfer Atay için Beşiktaş Belediyesi önünde bir veda töreni gerçekleştirildi. Törene, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman ve çok sayıda sevenleri katıldı. Törenin ardından Atay, Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Ortaköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"Mis kokulu ıhlamurlar onun vizyonunun ve Beşiktaş sevgisinin yadigarıdır"

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, "Bugün burada Beşiktaş'ın öz evladını Ortaköy Değirmen Sokak'ta doğup büyüyen Beşiktaş'ı karış karış bilen her taşında emeği olan Ayfer Başkanımızı sonsuzluğa uğurluyoruz. Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor. Yüreğimiz buruk. Ayfer Başkan sadece belediye başkanı değil Beşiktaş'ın ta kendisiydi. 10 yıl boyunca 1989'dan 1999'a kadar ilçeyi evladı gibi sevdi. Bir bahçıvan şefkatiyle yeşertti. Bugün Ihlamurdere'den geçerken burnunuza gelen mis kokulu ıhlamurlar, onun vizyonunun ve Beşiktaş sevgisinin yadigarıdır. Tekirdağ Saraydan getirttiği ıhlamur ağaçları ile Azerbaycan parkı ve dünya barış parkını benzetti. Kültürün ve sanatın her zaman destekçisiydi. Ortaköy'den Levent'e, Akatlar'dan Beşiktaş'a uzanan dört muhteşem kültür merkezi onun eseridir. Tiyatronun, müziğin sanatın her dalın Beşiktaş'ta kök salması için gecesini gündüzüne kattı. 'Meclis kararları halk için alınır, halka rağmen alınmaz' derdi. Bu sözü onun yönetim anlayışının özüydü. Halkın sesini dinledi ve kapısı her zaman herkese açık oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ayfer Atay için Beşiktaş Belediyesi önünde veda töreni düzenlendi - Son Dakika

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