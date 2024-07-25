Ayvansaray ve Yedikule Bahçelerinde çocuklar meyve ve sebze hasadına katıldı - Son Dakika
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Ayvansaray ve Yedikule Bahçelerinde çocuklar meyve ve sebze hasadına katıldı

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Fatih Belediyesi'nin 2 yıl önce faaliyete soktuğu Ayvansaray ve Yedikule Bahçe'de ilkokul çocukları ektikleri sebze ve meyveleri topladı. Çocuklar, tarımı sevme ve organik ürünlerle tanışma amacıyla bu faaliyete katıldı.

25.07.2024 15:59  Güncelleme: 16:23
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Ayvansaray ve Yedikule Bahçelerinde çocuklar, meyve ve sebze hasadına katıldı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi'nin 2 yıl önce faaliyete soktuğu Ayvansaray ve Yedikule Bahçe'de ilkokul çocukları ektikleri sebze ve meyveleri topladı.

Fatih Belediyesi'nin çocuklara küçük yaşta tarımı sevdirmek ve onları organik meyve, sebzelerle tanıştırmak amacıyla 2 yıl önce hayata geçirdiği Ayvansaray Yedikule Bahçe'de çocuklar ektikleri meyve ve sebzeleri topladı. Bahçeye gelen çocuklar domatesten bibere, karpuzdan maydanoza kadar ektikleri sebze ve meyvelerin hasadını yaptı.

Mehmet Ergün Turan çocuklarla meyve ve sebze topladı

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Yedikule Bahçe'de çocuklarla birlikte meyve ve sebze topladı. Çocuklar meyve ve sebze hasılatı yaparken, aynı zamanda Ayvansaray ve Yedikule Bahçe'de birbirleriyle tanışıp ortak bir faaliyette bulunmanın tadını çıkarttı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ayvansaray ve Yedikule Bahçelerinde çocuklar meyve ve sebze hasadına katıldı - Son Dakika

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