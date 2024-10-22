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Bu kez de basına sataştı

Bağcılar'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından reklam panolarına 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafını yansıtıp "Kahraman şehitlerimize saygıyla" ifadeleri ile 15 Temmuz şehitlerini andı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası vatandaşlar, 15 Temmuz şehitlerini anıyor. Bağcılar Belediyesi de 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla ilçedeki reklam panolarında Türk bayrağı ile birlikte şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafını yayınladı. "Kahraman şehitlerimize saygıyla" ifadelerinin yer aldığı ekrandaki Ömer Halisdemir'in fotoğrafı vatandaşları da duygulandırdı.

Başkan Özdemir de paylaşım yaptı

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir ve nice yiğit kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.