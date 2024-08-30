Bağcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Genel

Bağcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Yürüyüşü'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı. Her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüşte Türk bayrakları dalgalanırken, kutlamalar da devam etti.

30.08.2024 23:24
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Bağcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılında Zafer Yürüyüşü düzenlendi. Her yaştan vatandaşın Türk bayraklarıyla eşlik ettiği yürüyüşte renkli anlar yaşandı. Yürüyüşten sonra bir dizi kutlama ile Zafer Bayramı coşkusu devam etti.

Bağcılar Belediyesi ve Güneşli Balkan Türkleri ve Dayanışma Derneği'nin işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılında Zafer Yürüyüşü düzenlendi. Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'nde gerçekleşen yürüyüşe her yaştan ve kesimden ilçe sakini katıldı. Menderes Caddesi'nin girişinde toplanan kalabalık, saat 20: 00'da ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe başladı. Ev sahibi Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in de katıldığı yürüyüş sırasında hep bir ağızdan marşlar da söylendi. Esnaf ve çevredeki vatandaşların da alkışlarla destek verdiği coşkulu yürüyüş, Güneşli Balkan Türkleri ve Dayanışma Derneği'nin önünde sona erdi. Saat 20: 00'de başlayan yürüyüşün ardından toplanan kalabalık türküler ile doyasıya eğlendi.

"Çok özel ve çok önemli bir tarih 30 Ağustos bizler için"

Kortej yürüyüşü sonrasında açıklamalarda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Çok özel ve çok anlamlı bir gün bizler için. Ağustos ayı milletimizin zafer ayıdır. Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşları öncülüğünde dört cepheden işgal edilen ülkemiz 26 Ağustos 1922 Büyük Taaruz başlangıcıyla 30 Ağustos'ta milletimizin zaferine dönüşmüş 9 Eylülde de Yunanlılar İzmir'den denize dökülmüştür. Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına rahmet ve minnetlerimizi ifade ediyorum. Bugün burada Rumeli Balkan Türklerimizin yoğun olarak yaşadığı Güneşli bölgesinde, Güneşli Balkan Türkleri Derneğimiz ile birlikte güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha güçlü olacağımız, daha kuvvetli olacağımız günleri Rabbim bizlere göstersin. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin de bugün içinde bulunduğu durumun tekrar güzel günlere evirilebilmesi adına üzerimize büyük bir misyon düştüğünü özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bağcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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