Bahar geldi, ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalar leyleklerle şenlendi - Son Dakika
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Bahar geldi, ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalar leyleklerle şenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalar yeniden leyleklerle doldu. Leylekler, çiçek açan ardıç ağaçlarının çevresinde yerleştikleri yuvalarında güzel görüntüler sergiliyor. Leyleklerin mekanlarına dönüş yapması, kuş ve fotoğraf severlerin de ziyaretlerinin artmasına yol açtı.

28.03.2024 15:43  Güncelleme: 15:46
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Bahar geldi, ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalar leyleklerle şenlendi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalar yeniden leyleklerle şenlendi.

Beyşehir ilçesine bağlı yerleşim merkezlerinde bulunan leyleklerin mekanları, Mart ayının sonuna gelirken tekrar Türkiye'ye gelen göçebe konuklarla doldu. Mekanlara geçtiğimiz yıllarda kurulan canlı yayın kameraları vasıtasıyla günün her saatinde dünyanın her yerinden izlenebilen leylek yuvaları, görenlerin de ilgisini çekiyor. "Lak lak" seslerinin yeniden duyulmaya başladığı mekanlarda baharla birlikte leylekler, çiçek açan ardıç ağaçlarının çevresinde yerleştikleri yuvalarında bugünlerde güzel görüntüler sergiliyor. Leylekler, zaman zaman yağışlı havalarda üzerlerine düşen kar taneleriyle de şaşkınlık yaşıyor.

Adaköy Mahallesi'ndeki leylekler tepesinde yaşantılarına başlayan leylekler, beslenmelerini ise yakınlardaki ekili alanlarda ve su kaynakları çevresinde sürdürüyor. Leyleklerin yeniden mekanlarına dönüş yapması, kuş ve fotoğraf severlerin de ziyaretlerinin artmasına yol açtı. Mart ayının başlarında ilçeye gelen leylekler, Ağustos ayının ortalarına kadar Beyşehir'de yaşam sürüyor. Daha sonra ise dünyaya gözlerini yine yuvalarında açan, yetiştirip büyüttükleri ve kanat çırpmayı öğrettikleri yavrularıyla daha sıcak ülkelere göç etmeye başlıyor.

Adaköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Şanal, yerleşim merkezinin Beyşehir'de çok sayıda leyleğe ev sahipliği yaptığını söyledi. Leylekler Tepesi olarak ünlenen mezarlık bölgesindeki ardıç ağaçlarının üzerinde çok sayıda leylek yuvası olduğunu vurgulayan Şanal, Mart ayının ilk günlerinden itibaren mekana gruplar halinde gelmeye başlayan leyleklerin yuvalarını tamamen doldurduğunu ifade etti. Cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte Leylekler Tepesi'nin göçebe misafirlerini ağırlamaya başladığını anlatan Şanal, aynı zamanda bölgeye gelirken halk inanışına göre ilkbaharı da haber verip müjdelediğini belirtti.

Leyleklerin geldiği zamanlarda bazen yağan karla da karşılaştıklarını ve bunu yöre halkının "leylekler karı" olarak nitelendirdiğini vurgulayan Şanal, "Buranın her sene iklimi böyle olur. Leylekler gelir, üzerlerine bazen kar da yağar. 'Leylekler karı' deriz biz buna. 53 yaşındayım. Bildim bileli leylekler buraya gelir. Burada 40-50 yuvası olur. 3-4 tane yavru çıkarırlar tabii. Ama yetiştiremediklerini yuvadan attıkları da olurmuş. Hiçbiri hiçbirinin yuvasına gelmez. Anaç leylekler gelir, yuvalarına yerleşirler. Mekanlarına 30-40 kadar gelirler, göç ederken ise yavrularıyla birlikte 300, belki 500 leylek olur. Ağustos ayının ortalarında göç ederken adeta bayram yaparak giderler" dedi.

Şanal, Beyşehir'de leyleklerin mekanlarının çok ilgi çeken bir yer olduğunu, aynı zamanda canlı yayın kameralarıyla da dünyanın her yerinden izlenebildiğini hatırlatarak, "Buraların ziyaretçileri çoktur. Fotoğrafçılar, kuş severler çok gelirler. Yeni Konya- Antalya Kara yolunun ulaşıma açılmasının ardından bizim leylekler tepesinin çok daha da tanınacağını ve meşhur olacağını düşünüyoru ben" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bahar geldi, ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalar leyleklerle şenlendi - Son Dakika

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