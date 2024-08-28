Bahçelievler Belediyesi'nden yağış sonrası açıklama - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi'nden yağış sonrası açıklama

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Bahçelievler Belediyesi tarafından İstanbul'da meydana gelen sağanak yağışa ilişkin yapılan açıklamada, 50 ekip ve yaklaşık 250 personel ile su tahliyesi için müdahale edildiği belirtildi.

28.08.2024 20:03  Güncelleme: 20:07
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Bahçelievler Belediyesi'nden yağış sonrası açıklama: "Su tahliyesi için 50 ekip ve yaklaşık 250 personel ile duruma müdahale edilmiştir"

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen sağanak yağışa ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Bahçelievler Belediyesi ekipleri ilk andan itibaren su basan evlerden su tahliyesi için seferber olmuş, bununla ilgili temizlik fen işleri, temizlik ve zabıta ekipleri 50 ekip ve yaklaşık 250 personel ile duruma müdahale edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen sağanak yağışa ilişkin açıklama yapıldı.

"50 ekip ve yaklaşık 250 personel ile duruma müdahale edilmiştir"

Açıklamada "Bugün öğle saatlerinde mevsim normallerinin üzerinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle Bahçelievler ilçesinin Kocasinan Merkez ve Zafer Mahallelerinde bazı binaların bodrum katlarını su basmıştır. Bahçelievler Belediyesi ekipleri ilk andan itibaren su basan evlerden su tahliyesi için seferber olmuş, bununla ilgili temizlik fen işleri, temizlik ve zabıta ekipleri 50 ekip ve yaklaşık 250 personel ile duruma müdahale edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Turgut Özal ve Recep Yazıcıoğlu alt geçitlerinin de yağıştan etkilenerek yağmur sularıyla dolduğu belirtilen açıklamada "Turgut Özal ve Recep Yazıcıoğlu alt geçitleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olmasına rağmen buradaki çalışmalara Bahçelievler Belediyesi ekipleri de destek olarak, alt geçitlerin temizlenmesi ve araç trafiğine açılması için seferber olmuştur. Su baskınları daha çok Ahmet Yesevi Caddesi altından geçen dere yatağı kenarında kalan ve İSKİ kanalizasyon altyapısının yetersiz kaldığı noktalarda meydana gelmiştir. Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin su baskınına maruz kalan ev ve iş yerlerindeki su tahliyesi çalışmaları halen devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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