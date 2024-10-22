Bahçelievler'de Kadınlardan Meme Kanseri Farkındalığı Yürüyüşü

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Bahçelievler'de kadınlardan meme kanserine farkındalık yürüyüşü

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı çerçevesinde yürüyüş ve seminer düzenlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen anlamlı etkinliklerde yürüyüş renkli görüntülere sahne olurken, seminerde kadınlar meme kanseri hakkında bilgilendirildi.

Bahçelievler Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile 31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı çerçevesinde yürüyüş ve seminer düzenlendi. Etkinlik kapsamında bir araya gelen kadınlar, Milli Egemenlik Parkı'ndan Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi'ne yürüdü. Erken tanının önemine dikkat çeken dövizler ve meme kanserini simgeleyen pembe renkli balonlarla yürüyüş gerçekleştiren kadınlara, merkezde bir seminer verildi. Meme kanserinin tanı ve tedavi süreçlerini detaylandırıldığı seminerde, İl Sağlık Müdürlüğü Kanser biriminde Uzm. Dr. Büşra Sandıklı ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Uzm. Dr. İlksan Taşdelen konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliklere, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe sağlık Müdürü Serap Sarıhan Akkum, Kamu hastaneler birliği başkan yardımcısı Tuğba Aydın, Halk sağlığı başkan yardımcısı Tuncay Özovalı, Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Oflazer, Bahçelievler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatma Nur Kesiktaş, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Yürüyüş renkli görüntülere sahne olurken, seminerde kadınlar meme kanseri hakkında bilgilendirildi.

"Mamografi taramaları ücretsiz olarak yapılıyor"

40 yaş üstü kadınların mamografi çektirmesi gerektiğine dikkat çeken Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "1-31 Ekim arası Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Bizde Bahçelievler Belediyesi, Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve müdürlerimiz, Fizik Tedavi Hastanemiz, Ağız Diş Sağlığı Hastanemiz ile birlikte ilçedeki kadınlara ve tüm insanlara hatırlatmak istiyoruz. Dünyada ve Türkiye'de 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor. Çok yüksek bir oran. Erkekler de ise akciğere yakalanma oranı var. 10 erkekten 1'i de akciğer kanserine yakalanıyor. Kanser Erken Teşhis Merkezimiz var. Burada mamografi taramaları ücretsiz olarak yapılıyor. 40 yaşını geçmiş tüm kadınların muhakkak mamografi çektirmesi gerekiyor. Ailelerinde varsa veya bir kitle ellerine geliyorsa daha erkende mamografi çektirmeleri lazım. Burada bir farkındalık oluşturduk. Kadınlarımızın bu hastalığı bilmesini, ona göre davranmasını ve kanser erken teşhis merkezlerine gitmelerini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımız lütfen sağlıklarına dikkat etsinler. Nasıl arabalarının belli bir süre sonra yağlarını değiştiriyorlarsa, lastiklerini değiştiriyorlarsa lütfen kendilerine de baksınlar. Allah2ın insana verdiği en güzel nimet; vücutlarıdır. Vücutlarını sağlıklı tutsunlar ki, işlerinde, evlerinde, hayatlarında başarılı olsunlar" dedi.