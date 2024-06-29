Bahçelievler'de Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Bahçelievler'de Yaz Spor Okulları Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bahçelievler Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

29.06.2024 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de Yaz Spor Okulları, Bakan Bak'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bahçelievler Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bahçelievler Belediyesi işbirliği ile "Yaz Spor Okulları Açılış Töreni" Yenibosna Stadında gerçekleşti. Açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda sporcu katıldı. Protokol konuşmaların ardından basketbol smaç şov, bisiklet şov, jimnastik şov, basketbol ritim şov, yüz boyama akıl oyunlarıyla birçok etkinlik yapıldı.

"50 gençlik kampımızda yaklaşık 250 bin gencimizi misafir edeceğiz"

Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 22 yıldır spor tesislerine, stadyumlarına, spor salonları, yüzme havuzlarına büyük yatırımlar yaptı ve bunun sonuçlarını görmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yüzme bilmeyen kalmasın Projesi olarak son 5 yılda 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Herkesi yüzme havuzlarına bekliyoruz. Aileler çocuklarını alın spor okullarımıza getirin. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak belediyeler olarak ortak çalışmalar yapıyoruz. Bahçelievler Belediyesi 30 branşta aktif bir şekilde yaz spor okulları yapıyor. İstanbul'da valimizle birlikte okul spor kulüpleri kurduk, pek çok aktiviteler yaptık. 500 gençlik merkezimizde yaz okulları açıyoruz. 50 gençlik kampımızda bu yıl yaklaşık 250 bin gencimizi misafir edeceğiz" dedi.

"30 branşta yaz okulumuz var"

Ardından kürsüye çıkan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise, "Spor bir yaşam biçimi olmalı. Bahçelievler Belediyesi olarak geldiğimizden beri spor ve sporcuların yanında olduk. Spor kulüplerini destekledik. Gençlerimize spor yaptırmak için uğraşıyoruz. Hem spor yapağız. Eğitim, sanatla uğraşacağız. Hem de bir iyilik fikriyle vicdanlı bir insan olmak için beraber kendimiz yetiştireceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. Bahçelievler Belediyesi, İl Spor Müdürlüğü beraber çalışma yapıyoruz. 30 branşta yaz okulumuz var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Bahçelievler, Gençlik, Spor, Etkinlik, Genel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bahçelievler'de Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:03:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement