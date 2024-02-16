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Bir rakibinin daha başını yedi

Bakan Göktaş'tan 117 yaşındaki Arzu ninenin evinin yenilenmesi için talimat

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun Kırıkkale'deki evinde tadilat yapılması için talimat verdi.

Türkiye'nin yaşayan en yaşlı insanı olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun tek isteğinin Kırıkkale'deki doğup büyüdüğü evine mutfak yapılması olduğu şeklindeki haberler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla Arzu ninenin evinde tadilat yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Kızıyla birlikte yaşayan Arzu ninenin bakanlığın uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanması için de gerekli çalışma başlatıldı.