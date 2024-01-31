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Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generalleri kabul etti - Son Dakika
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Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generalleri kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generalleri kabul etti.

31.01.2024 18:41
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Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generalleri kabul etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generalleri kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generalleri makamında kabul etti.

Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generalleri kabul etti
Kaynak: İHA

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