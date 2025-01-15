Bakan Tunç: İmralı Heyeti İçin İkinci Görüşme Talebi Gelmedi - Son Dakika
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Bakan Tunç: İmralı Heyeti İçin İkinci Görüşme Talebi Gelmedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı heyetinin ikinci görüşmesi için henüz bir talep almadıklarını belirtti. Terörle mücadele konusuna değinen Tunç, PKK'nın ortadan kaldırılması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

15.01.2025 23:10
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Bakan Tunç: " (İmralı heyeti) İkinci görüşme ile ilgili henüz bir talep olmadı"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı heyetinin ikinci kez İmralı'yı ziyaret etmesine ilişkin, "İkinci görüşme ile ilgili henüz bir talep olmadı. Talepte bulunulduğu taktirde bunun değerlendirilmesini Adalet Bakanlığı olarak gerçekleştiririz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç, DEM Parti'nin terörist başı Öcalan ile ikinci görüşmesi için henüz bir talebi olmadığını, talep olduğu zaman bakanlık olarak değerlendireceklerini söyledi.

"(İmralı heyeti) İkinci görüşme ile ilgili henüz bir talep olmadı"

DEM Parti'nin İmralı heyetinin olası ikinci İmralı ziyareti hakkında konuşan Adallet Bakanı Yılmaz Tunç, "İkinci görüşme ile ilgili henüz bir talep olmadı. Talepte bulunulduğu taktirde bunun değerlendirilmesini Adalet Bakanlığı olarak gerçekleştiririz. Terörsüz Türkiye için büyük bir çaba var. 40 yıldan bu yana ülkemizin, milletimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, gelişmesine ve kalkınmasına engel olan PKK terör örgütünün tamamen lav edilmesi ve terörsüz bir Türkiye, iç cephenin güçlendirilerek milli birlik ve kardeşliğimizin daha da kuvvetlendirilerek Türkiye'nin Türkiye Yüzyılında daha güçlü olması noktasında büyük bir çaba var. Bu çabaya hep beraber destek veriyoruz. Bu anlamda da yeni görüşme talebi olursa tabi ki değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

"Bu soruşturma başladığında maalesef yargıya yönelik bir takım tepkiler oldu"

Beşiktaş Belediye Başkanının tutuklanması hakkında konuşan Tunç, "Bu soruşturma başladığında maalesef yargıya yönelik bir takım tepkiler oldu. Burada soruşturma gizli. Henüz gözaltı süresi var. İfadeler alınıyor. Suçlamaları bilmeden, kanıtları bilmeden yargıya yönelik yapılan yakışıksız ifadeleri kabul etmek mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

Dizi sektörü ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında da konuşan Tunç, henüz soruşturmanın devam ettiğini ve kesin yargılarla konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Tunç: İmralı Heyeti İçin İkinci Görüşme Talebi Gelmedi - Son Dakika

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