Bakan Yumaklı: Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor

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Bakan Yumaklı: "Sorunlu tek bir alan kaldı. Yangının ilerlemesi durduruldu. Rüzgar çok yoğun olduğu için tamamen kontrol altında diyemiyoruz"

-"Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. İncelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz"

-"Gece boyunca 73 arazöz ve diğer iş makinesi, 1 gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 290 aracı da dahil olmak üzere toplam 970 personelle mücadele gece boyunca devam etti"

ÇANAKKALE - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınlara ilişkin açıklama yaptı.