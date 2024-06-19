Bakan Yumaklı: Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor - Son Dakika
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Genel

Bakan Yumaklı: Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yangının ilerlemesinin durdurulduğunu ancak rüzgarın yoğunluğu nedeniyle tamamen kontrol altında olmadığını belirtti. Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Yumaklı, incelemeler tamamlandığında kesin rakamları açıklayacaklarını ifade etti. Gece boyunca 73 arazöz, 1 gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda 970 personel ve diğer kamu kurumlarının 290 aracıyla mücadele edildiğini belirtti.

19.06.2024 09:12
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Bakan Yumaklı: "Sorunlu tek bir alan kaldı. Yangının ilerlemesi durduruldu. Rüzgar çok yoğun olduğu için tamamen kontrol altında diyemiyoruz"

-"Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. İncelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz"

-"Gece boyunca 73 arazöz ve diğer iş makinesi, 1 gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 290 aracı da dahil olmak üzere toplam 970 personelle mücadele gece boyunca devam etti"

ÇANAKKALE - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Yumaklı: Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor - Son Dakika

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