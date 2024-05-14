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Balıkesir'in kurbanlıkları en çok İstanbul'dan alıcı buluyor

Balıkesir Tarım İl Müdürü Erkan Alkan: "Vatandaşlarımız, 'Tarım Cebimde' uygulaması ile hayvan hakkında bilgi alabilir"

Balıkesir Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban: "Küçükbaş 15-20 bin arasında, büyükbaş 20-27 arasında alıcı buluyor"

BALIKESİR - Kuzusu ile meşhur Balıkesir'in kurbanlıkları İstanbul pazarına gitmeye başladı. Sabah erkan saatlerde kurulan hayvan pazarında konuşan Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban, hayvanların başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde ayrı bir yeri olduğunu söylerken kurbanlık fiyatları da belirlenmeye başladı. Balıkesir hayvan pazarında 15 bin TL ile 20 bin TL arasında kurbanlık küçükbaş bulunurken, büyükbaşta fiyatlar 20 bin TL ile 27 bin TL arasında seyrediyor. Balıkesir'de 1 buçuk milyon küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu söyleyen Tarım İl Müdürü Erkan Alkan ise, 'Tarım Cebimde' uygulamasında küpe numarası ile sorgulama yapıldığını ifade ederek kurbanlık olarak alınacak hayvanlarda dikkat edilmesi gereken özellikleri sıraladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'Balıkesir kuzusu' olarak ünlenen ve coğrafi işarete sahip küçükbaş hayvanlar yaklaşan Kurban Bayramı öncesi büyükşehirlerin yolunu tutuyor. Balıkesir'den büyükşehirlere taşınmaya başlanan hayvanlarla birlikte kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Sabah erken saatlerde kurulan hayvan pazarına getirilen kurbanlıklar için kıyasıya pazarlıklar yaşanıyor. 15 bin TL ile 20 bin TL arasında küçükbaş kurbanlıklar bulunurken, büyükbaşlarda hisse fiyatı 20 bin TL ile 27 bin TL arasında değişiyor. Balıkesir'den İstanbul'a hayvan götüren üreticiler, "İstanbul'da Balıkesir'in hayvanı çok tutuluyor. Balıkesir kuzusu dediğin zaman akan sular duruyor. Bizde kar payımızı koyarak götürüp orada satıyoruz" dedi.

Balaban: "Balıkesir kuzusunu Türkiye tanıyor"

Hayvan pazarında konuşan Balıkesir Celepler ve Besiciler Odası Başkanı İsmail Balaban, "Bizim pazarımız son 1 hafta oluyor aslında. Fiyatları herkes merak ediyor. Kuzu fiyatları 15 bin - 20 bin arası. Büyükbaşta 20 bin ile 25 bin arası. 27 ve 28'e kadar çıkan fiyatları da duyduk. Balıkesir'in kuzusu büyük illerimizde çok kıymetli. Balıkesir, tamamen İstanbul'a çalışıyor. Etimiz, iklim şartlarından dolayı tercih ediliyor. Fiyatı da diğer kuzulardan biraz daha yüksek oluyor" dedi.

Müdür Alkan: "1 buçuk milyon küçükbaş hayvanımız var"

Balıkesir Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, "Balıkesir'de 1 buçuk milyon küçükbaşımız bulunmakta. 550 bin civarında büyükbaşımız, 6 bin civarında da manda varlığımız bulunmakta. Kurban Bayramı nedeni ile yol denetimleri arttırılmıştır. 2023'de 100 bin küçükbaş, 23 bin civarında büyükbaş kesimi yapıldı. Vatandaşlarımız, hayvan pazarına gittiğinde mutlaka kulak küpesine bakmalı, pasaportlarının yanında olması gerekir. Genel durumunun güzel olması, tüylerinin parlak olması, gözlerinde akıntı, nefes darlığı gibi özelliklerin olmaması gerekir. Vatandaşlarımız 'Tarım Cebimde' uygulamasına giren vatandaşlarımız küpe sorgulama kısmı vardır. Hayvanın yaşını, cinsini, ırkını, yapılan aşılarını da buradan görebilirler" dedi.