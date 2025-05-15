Bandırma'da Yeniden Çöplüğe Dönüşen Yol

Bir yıl önce temizlenen yer çöplüğe döndü

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Levent ve Dutliman Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan 228 numaralı ana yol, yeniden kaçak çöp ve moloz döküm alanına dönüştü. 2024 yılı Haziran ayında Bandırma Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla tamamen temizlenen güzergah, aradan geçen bir yılın ardından tekrar atık yığınlarıyla kaplandı.

Drone ile çekilen güncel görüntüler, geçtiğimiz yılki manzaranın neredeyse birebir aynısı olduğunu gözler önüne serdi. Yol kenarına bırakılan halı, kanepe, masa gibi büyük hacimli ev eşyaları, inşaat molozları ve evsel atıklar, sadece görüntü kirliliği yaratmakla kalmıyor; aynı zamanda çevre ve insan sağlığı için de ciddi risk oluşturuyor. Bazı bölgelerde ise şlam atıklarının bulunduğu dikkat çekiyor.

Uyarı tabelaları var, denetim yok

"Moloz dökmek yasaktır" uyarı levhalarına rağmen bölgede herhangi bir etkin denetim yapılmadığını, geceleri güvenlik kamerası eksikliği nedeniyle çöp dökenlerin rahatça hareket ettiğini belirtiliyor. Yıllardır aynı sorunun yaşandığını dile getiren mahalle sakinleri, geçici temizlik çözümleri yerine kalıcı önlemler alınmasını istiyor.

Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunan bölge halkı, daha sıkı kontrollerin yapılmasını, caydırıcı para cezalarının devreye alınmasını ve bölgeye güvenlik kameralarının yerleştirilmesini talep ediyor.