Başakşehir'de 250 Çocuk Tekne Oruç Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başakşehir'de 250 Çocuk Tekne Oruç Programında Bir Araya Geldi

Başakşehir Belediyesi, ilçedeki çocuklar için düzenlediği tekne orucu programında 250 çocuğu bir araya getirerek Ramazan ruhunu yaşattı. Programda geleneksel etkinlikler ve sahne gösterileri ile çocukların eğlenceli anlar yaşaması sağlandı.

16.03.2025 17:00
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Başakşehir'de 250 çocuk tekne orucu programına katıldı

Başkan Kartoğlu "Ramazan ruhunu çocuklarımızla birlikte dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz"

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, ilçedeki çocuklar için tekne orucu programı düzenledi. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı programa katılan 250 çocuk, keyifli vakit geçirdi. Programda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Ramazan ruhunu çocuklarımızla birlikte dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Bu sayede çocuklarımızın oruç tutma alışkanlığını da başarmış oluyoruz" dedi.

Başakşehir Belediyesi tarafından ilçede yaşayan çocuklar için tekne orucu programı yapıldı. Şehir Sanat Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, 6-12 yaş arasındaki çocukların bir arada oruçlarını açarak, iftar yapması amaçlanıyor. Öte yandan 250 çocuğun katıldığı program, Kültür ve yaşam merkezlerine çocukların salona gelmesiyle birlikte başladı. Sahne programlarının yapıldığı etkinlikte, Hacivat ve Karagöz gölge oyunundan sonra jonglör gösterisi sergilendi. Ayrıca, sıfır atık ve çevre bilinciyle oluşturulmuş 'Başakgiller' isimli maskotlar ise sahneye çıkarak çocuklarla dans etti. Ardından çocuklar yemekhanede tekne orucunu açtıktan sonra ünlü youtuber Sertaç abiyle camide buluştu.

"Ramazan ruhunu çocuklarımızla birlikte dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz"

Programla ilgili konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Bugün çocuklarımızla tekne orucundayız. Ramazan ruhunu çocuklarımızla birlikte dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Bu sayede çocuklarımızın oruç tutma alışkanlığını da başarmış oluyoruz. Birazdan çocuk eğlencesine geçeceğiz. Onları Sertaç abiyle buluşturacağız. Oruçlarını açtıktan sonra bu sürprize çok sevindiler. Çocuklar bizim her şeyimiz" diye konuştu.

"Hacivat ve Karagöz oyununu çok sevdim"

Program hakkında konuşan Tuğba Boya "Program çok güzeldi. Hacivat ve Karagöz oyununu çok sevdim. Şarkılarda çok güzeldi. Şimdi orucumuzu açmaya geldik. Ezanın okunmasını bekliyoruz. Belediye başkanımıza bu güzel programı yaptığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Programa gelip eğlendik"

Belediye başkanına teşekkür ettiğini söyleyen Yiğit Yahya Emet "Burada programa gelip eğlendik. Karagöz ve Hacivat'ın gösterilerini izledik. Şimdide orucumuzu açıyoruz. Belediye başkanına teşekkür ediyorum. Buraya öğretmenlerimle geldim" şeklinde konuştu.

"Belediye başkanımızı çok seviyoruz"

İzlediği gösterileri anlatan Ayşe İsmailoğlu "Hacivat ve Karagöz oyunu oynadılar. Bir sürü illüzyon gösterisi yaptılar, masayı uçurdular. Daha sonra Başakgiller geldi, bir süre dans ettik. Birazdan ezan okunacak, orucumuzu açacağız. Belediye başkanımıza bizi davet ettiği için teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızı çok seviyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başakşehir'de 250 Çocuk Tekne Oruç Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika

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