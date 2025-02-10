Başakşehir'de 'Ödev Evi' Açıldı

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Başaksehir'de "Ödev Evi" açıldı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği tarafından 39 ilçede 158 tane çocukların ödevlerini yapa bilecekleri "Ödev Evi" açtı.

"Ödev Evi" projesi hakkında bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, "Öğrencilere özellikle ödevlerini yaptırmaları, ders çalıştırma, kitap okuma alışkanlıkları kazandırması, çocukların sosyal ve kültürel aktivitelerin yapabilecekleri alanları oluşturmak. Hedefimiz 300 tane "Ödev Evi" oluşturmak. Kamuya ait tesisleri, kullanılmayan yerleri yürüme mesafesinde mahalle ölçeğinde ödev evi olarak faaliyet sokuyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı, 39 ilçe kaymakamlığı ve hayırseverlerin işbirliği ile yürütülen proje çerçevesinde 39 ilçede 158 "Ödev Evi" açıldı. Proje çerçevesinde Başakşehir Hikmet Uluğbay Ortaokulu'nda açıldı. Bu kapsamda öğrenciler kütüphane, derslik, bilgisayar, yazıcı ve internet gibi donanımların bulunduğu, çocukların ödevlerini yapabilecekleri ve akademik başarılarını artırabilecekleri bir eğitim destek alanı sunmaktadır.

"Hedefimiz 300 tane "Ödev Evi" oluşturmak"

Proje hakkında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül " "Ödev Evi" dediğimiz şu, İstanbul Valiliği koordine ettiği kaymakamlarımızın da ilçede sahiplendiği ders çalışma alanları bu neden ortaya çıktı. Çocuk okuldan geldikten sonra ödevlerini yapacak mekanlar bulamıyor. Ödevleri olduğundan dolayı birilerinden desteği duyabiliyor. Çocuk okuldan geldikten sonra annelerin yürüme mesafesinde güvenebilecekleri mekanlara teslim etmesi orada bizim öğretmenlerin ilkokul ve ortaokul öğrencilere özellikle ödevlerini yaptırmaları, ders çalıştırma, kitap okuma alışkanlıkları kazandırması, çocukların sosyal ve kültürel aktivitelerin yapabilecekleri alanları oluşturmak. Hedefimiz 300 tane "Ödev Evi" oluşturmak. Yeni yerler kiralamıyoruz. Yeni yerler yapmıyoruz. Kamuya ait tesisleri, kullanılmayan yerleri yürüme mesafesinde mahalle ölçeğinde ödev evi olarak faaliyet sokuyoruz" şeklinde konuştu.

7'inci sınıfa giden Eyüp Ensar "Ödev evinde çeşitli oyunlar etkinlikler yapıyoruz. Derslerimize çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz yanımızda rahatça çalışıyoruz. Anlamadığımız konuları burada öğretmenlerle çalışıyoruz" dedi.

Başka bir çocuk ise, "Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Etkinlikler yapıyoruz. Bazen oyun oynuyoruz bazen ders yapıyoruz" ifadelerini kullandı.