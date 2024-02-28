Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı 9. kez açıldı - Son Dakika
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Genel

Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı 9. kez açıldı

Başakşehirli öğrencileri üniversiteler ve eğitim kurumlarıyla buluşturan Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı'nın kapıları dokuzuncu kez açıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlerin hayallerine kavuşması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

28.02.2024 19:36  Güncelleme: 19:39
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Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı'nın kapıları 9. kez açıldı

İSTANBUL - Başakşehirli öğrencileri üniversiteler ve eğitim kurumlarıyla buluşturan Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı'nın kapıları dokuzuncu kez açıldı. Fuarın açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlerin hayallerine kavuşması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı, bu yıl dokuzuncu kez kapılarını açtı. Başakşehir Kent Meydanı'nda açılan fuara üniversite adayları adeta akın etti. Çok sayıda üniversitenin yer aldığı fuarın açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptı.

"İşimiz gençlik, gücümüz gençlik"

Üniversite adayı gençleri hayallerini kurdukları üniversitelerle bir araya getirdiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, "Birbirinden saygın üniversitelerimizi ağırladığımı fuarımızı 'Geleceğe Yolculuk Bu Fuarda' sloganıyla düzenleniyoruz. Bizim bir sloganımız daha var ve Başakşehir gençliği o sloganı çok iyi biliyor. 'İşimiz gençlik, gücümüz gençlik.' Her şey gençlerimiz için, tüm gayretimiz de gençlerimizin hayallerine kavuşması için. Onlar için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.

"Gençlerimize destek oluyoruz"

Başakşehirli gençlere inandığını ve güvendiğini belirten Başkan Kartoğlu, "İmkan verildiğinde gençlerimizin her türlü zorluğun üstesinden geleceğini ve hayallerinin peşinde koşar adım gideceklerini adımız gibi biliyoruz. BÜTEF ile gençlerimize üniversite yolculuklarında destek oluyoruz. İki gün sürecek fuarımızda üniversiteler hakkında bilgi sahibi olmalarına fırsat sunuyoruz. Başakşehirli gençlerimiz de bu imkanı her yıl en iyi şekilde değerlendiriyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı 9. kez açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı 9. kez açıldı - Son Dakika
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