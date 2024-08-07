Genel

Basın kartı hata verince şoförle gazeteci arasında tartışma çıktı

ANKARA - Ankara 482 numaralı özel halk otobüsüne binen bir gazeteci, basın kartını cihaza okuttuktan sonra sistemin hata vermesi nedeniyle şoför tarafından otobüsten indirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, bir gazetecinin 06 HO 1401 plakalı 482 numaralı özel halk otobüsüne binerken basın kartını cihaza okuttuğu sırada başladı. Cihazın ekranında para görünmediği için şoför tarafından kartın tekrar okutulması istendi. Gazeteci, basın kartını şoföre gösterdiğinde, şoför tarafından "Sen çok biliyorsun ama makine bir şey bilmiyor" diye cevap verdi. Yaşanan olay üzerine gazeteci, otobüsten inerek şoförden şikayetçi oldu.