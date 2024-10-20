Başkan Bozbey Muhtarlarla Kahvaltıda Buluştu

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Başkan Bozbey muhtarlarla buluştu

BURSA - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Muhtarlar Günü dolayısıyla Bursa'da görev yapan muhtarlarla buluştu. Başkan Bozbey, "5 binin üzerinde nüfusu olup yardımcı personeli olmayan muhtarlıklarımıza Büyükşehir Belediyesi olarak personel desteği vereceğiz. Sizler bizlerin hizmet ortağısınız" dedi.

Katılımcı yönetim anlayışıyla hareket eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın 17 ilçesinde görev yapan muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi, Ali Altunsoy ve Mehmet Tözün Bingöl, BUSKİ Genel Müdürvekili Serdar Tuzcu, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, iştiraklerin yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve muhtarlar katıldı.

"Sizler bizlerin hizmet ortağısınız"

Demokrasinin en köklü ve önemli temsilcileri olan muhtarlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, mahalle yaşayanlarının taleplerini gözeten, onların hakkını arayan yerel kamu denetçileri olarak muhtarların önemli görevler üstlendiğini belirtti. Kendisinin de bir muhtar çocuğu olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, "Muhtarların her konudan sorumlu olduklarını bizzat yaşayarak gören biriyim. Muhtarlarımızın ne zorluklar ile çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Daha önce Nilüfer'de uyguladığımız ve Türkiye'ye örnek olarak gösterilen bir uygulamayı Büyükşehir Belediyesi'nde de hayata geçiriyoruz. 5 binin üzerinde nüfusu olup yardımcı personeli olmayan muhtarlıklarımıza Büyükşehir Belediyesi olarak personel desteği vereceğiz. Genel ihtiyaçlarla ilgili de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımıza destek olup onların sorunlarına çare olmak, daha fazla hizmet etmelerini sağlamak en önemli hedefimizden biridir. Sizler bizlerin hizmet ortağısınız" dedi.

"Sorunları birlikte çözmeliyiz"

Mahallelerden gelen taleplerin kısa zamanda bir planlama dahilinde karşılandığını belirten Başkan Bozbey, bazı ilçelerde iki ayrı muhtarlar derneğinin olmasının da üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Ayrıştırmak için değil, birleştirmeye ve bütünleştirmeye geldiklerini belirten Başkan Bozbey, "Bizim en büyük zenginliğimiz farklılıklarımızın ortak bir zeminde buluşması ve vatandaşa en iyi hizmeti götürme noktasında ortak karar alabiliyor oluşumuzdur. İsteğimiz, kısa zamanda Bursa'nın 17 ilçesinde 17 adet güçlü birlikteliği sağlamış muhtarlar derneği olmasıdır. Sorunları birlikte çözmeliyiz. 5 yıl sonra Bursa'nın nereden nereye geldiğini ve insanlarımızın tümünün gülümsediğini hep beraber göreceğiz. Tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer de tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e organizasyondan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çalgıcı Mektebi Roman orkestrası ve Muhtarlar Korosu sahne alarak birbirinden güzel şarkıları seslendirerek etkinliğe renk attı. Başkan Mustafa Bozbey de sahneye çıkarak muhtarlarla birlikte şarkı söyledi.