Basmane'deki Tarihi Yapılara Önlem - Son Dakika
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Basmane'deki Tarihi Yapılara Önlem

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İzmir'in Basmane semtindeki yıkılma tehlikesi taşıyan tarihi yapılar demir korkuluklarla çevrildi.

11.11.2024 11:08
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İzmir'de yıkılmaya yüz tutmuş tarihi yapılara 'demir korkuluklu' önlem

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan, çoğunluğuna "dikkat yıkılabilir" yazısı asılan bazı tarihi yapılara yıkılma ihtimaline karşın 'demir korkuluklu' önlem alındı.

Bir zamanlar İzmir'in gözbebeği olan ve ticaretin merkezinde bulunan Konak'taki tarihi Basmane semti, şimdilerde virane durumdaki konakları ve binaları ile eski günlerinden çok uzak durumda. Birçok yapıda asılı bulunan "dikkat yıkılabilir" tabelalarıyla görenlerin içini acıtan semtin kültürel dokusu, gün geçtikçe yok olmaya bir adım daha yaklaşıyor.

Tarihi yapılar demir korkuluklarla çevrildi

Geçmişten günümüze kadar süregelen ihmaller ve plansızlık nedeniyle Basmane'nin tarihi dokusu adeta bir harabe haline gelirken, semtte birçok tarihi konak ve bina her an yıkılacak duruma geldi. Bu nedenle fark farklı mahallelerde bulunan tarihi yapıların dış cephesi, demir korkuluklarla çevrildi.

Yıkım olduğu takdirde vatandaşların zarar görmemesi için oluşturulan önlem dikkat çekerken, 'riskli' durumdaki çok sayıdaki tarihi yapıların ise vatandaşlar tarafından halen kullanılmaya devam ettiği ve hiçbir önlem alınmadığı da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Basmane'deki Tarihi Yapılara Önlem - Son Dakika

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