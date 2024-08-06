Batının gerçek yüzünü sosyal medya gösterdi - Son Dakika
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Batının gerçek yüzünü sosyal medya gösterdi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medyada yapılan sansürlemelerin ve kısıtlamaların sosyal medyanın amacı ile örtüşmediğini belirtti. Şahin, batının gerçek yüzünün burada görüldüğünü söyleyerek, kendi haberleşme sistemlerini geliştirmenin önemine vurgu yaptı.

06.08.2024 19:25
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Batının gerçek yüzünü sosyal medya gösterdi

-Başkan Şahin: "Sosyal medyada paylaşımların kısıtlanması sosyal medyanın amacı ile örtüşmüyor"

KAYSERİ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu şehit edilmesinin ardından yapılan sosyal medya paylaşımlarına sansür uygulanması ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Sosyal medyada paylaşımların kısıtlanması sosyal medyanın amacı ile örtüşmüyor" dedi.

Yapılan sansürlemelerin ve kısıtlamaların sosyal medyanın amacı ile örtüşmediğini söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bu kısıtlama çok beklemediğimiz bir olay değil aslında. Beklenen ve sahiplerine yakışan bir uygulama. Bir insanın, başka bir ülkede, üstelik seçilmiş bir liderin öldürülmesi tabi ki vahşet. Bir devlet terörüdür ve çocukları, sivilleri, savunmasız insanları katleden bir ülkenin seçilmiş bir lideri öldürmesini yadırgayamayız. Bunu yaptırmaması gereken misafir olduğu ülkedir. Fakat sosyal medyada dünyada kendisini seven birçok insanın olduğu bir kişi hakkında paylaşımların yapılmasının engellenmesi, sosyal medyanın amacı ile örtüşmüyor. Modern bir uygulama, çağdaş bir uygulama sosyal medya uygulamaları dünyanın her tarafına haberlerimizi bir şekilde ulaştırıyor. Her taraftan bizi gözleyebiliyorlar. Artık televizyonlarımız ve telefonlarımız kapalıyken bile oradaki kameralardan izlenebildiğimizi ve görüntü alındığını biliyoruz. Bunları iyi niyetlerle yapılan şeyler gibi görmeyelim" dedi.

Şahin, batının gerçek yüzünün burada görüldüğünü söyleyerek, "Modern olmak, iyidir, medenidir diye bir sonuç çıkmaz buradan. Modern olabilir, her türlü teknolojiyi kullanabilir ama medeni olmayabilir. Biz batının gerçek yüzünü, vahşi yüzünü burada da görmüş oluyoruz aslında. Yapılan bir yanlışı kısıtlamaya çalışmaları, duyulmasını engellemeye çalışmaları var ama bize düşen de şudur; oradan duyuramazsak başka bir yerden duyurmaktır. Bir yanlışı durdurmaya gücümüz yetmiyorsa o yanlışlığı duyurmaya teşebbüs etmeliyiz. Yeni yöntemler bulmalıyız. Burada ülke olarak bize de verilen bir mesaj var aslında. Eğer bizim haberleşme imkanımız birilerinin ellerinde, o çağdaş olan ama medeni olmayanların ellerinde ise biz bu mesajı alalım. Kendi haberleşme sistemimizi, gerekirse dünyaya duyurabileceğimiz haberleşme sistemlerini yapalım. Ülke olarak birçok şeye bütçe ayırabiliyoruz, böyle şeylere de bütçe ayıralım ve kendi sesimizi duyurabilelim. Birilerine mahkum olmayalım. Birilerinin iznine muhtaç olmayalım, yasaklamalarıyla sesimizi duyuramaz hale gelmeyelim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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