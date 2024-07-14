BAU'lu 6 bin mezunu geleceğe uğurlandı - Son Dakika
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BAU'lu 6 bin mezunu geleceğe uğurlandı

Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun olan 6 bin öğrenci, görkemli bir törenle kep attı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hukuk bölümünü bitiren kızı İpek Özel'in mezuniyet gururunu ve heyecanını yaşadı. Törende konuşma yapan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, öğrencilere başarılar diledi ve onları toplumu daha iyi bir yere taşıyacak adımlar atmaya teşvik etti. Törenin sonunda mezun öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar.

14.07.2024 18:45
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BAU'lu 6 bin mezunu geleceğe uğurlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kızının mezuniyet sevinci

İSTANBUL - Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun olan 6 bin öğrenci, görkemli bir törenle kep attı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hukuk bölümünü bitiren kızı İpek Özel'in mezuniyet gururunu ve heyecanını yaşadı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni, bu yıl Ülker Sports Arena'da yapıldı. 24'üncü dönem mezunlarını veren Bahçeşehir Üniversitesi'nden, dokuz fakülte, iki yüksekokul, bir enstitü ve konservatuar bölümünden mezun olan 6 bin öğrenci, kep atma gururu yaşadı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Mütevelli Heyeti üyeleri, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, senato üyeleri, öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

CHP Genel Başkanı kızının mezuniyetine katıldı

Programa katılan ailelerin büyük heyecan yaşadığı görülürken, çocuklarının mezuniyet gururunu yaşayanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı. BAU Hukuk Fakültesi'ni bitiren kızı İpek Özel'in töreni için salona geldi. CHP Genel Başkanı salon çıkışında, kızı İpek Özel'le çiçek verip aile büyükleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende konuşma yapan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu da öğrencileri tebrik ederken şunları söyledi, "Artık önünüzde yepyeni bir sayfa var, bu sayfayı da güzellikler ve başarılarla dolduracak olan sizlersiniz. Hocalarınız ve aileleriniz olarak dünyaya yön verecek, sorunlara çözüm bulacak ve toplumu daha iyi bir yere taşıyacak adımlar atacağınıza gönülden inanıyoruz. Sizler, sadece kendiniz için değil, aynı zamanda çevrenizdeki insanlar için de birer ilham kaynağı oldunuz ve olmaya da devam edeceksiniz" dedi.

Altın beyin ödülü takdim edildi

Bu yılın okul birincisi, mutlu olacağı mesleğin öğretmenlik olacağını fark edince, okuduğu genetik ve biyomühendislik bölümünü bırakarak okul öncesi öğretmenliği bölümünü kazanarak kayıt yaptıran Hacer Dilhun Yıldız oldu. Her yıl BAU okul birincilerine verilen "Altın beyin" ödülünü Enver Yücel'in elinden alan Yıldız, üniversite birincilerinin isminin bulunduğu mezuniyet kütüğüne kendi adının yazılı olduğu plakayı çaktı.

Hacer Dilhun Yıldız, "Eğitim hayatıma, üniversite düzeyindeki yolculuğum başka bir bölümle başladı. Genetik ve Biyomühendislik bölümündeydim. Bu bölümün bana uygun olmadığını fark ettiğimde bırakıp daha çok istediğim bir bölüme geçtim. O da okul öncesi öğretmenliği oldu. İyi ki bu kararı almışım. Çünkü bir insanın sevdiği şeyi yaptığı zaman aslında başarının da severek yapışının ve emeğinin sonuna kadar katışlarıyla beraber geldiğini görmek. Aslında bu ödülü almak beni çok mutlu ediyor. Emeklerimin karşılığını almış gibi de hissediyorum tabii ki de" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, "Her sene mezuniyetler bizim için çok heyecan verici bir gün oluyor. Bu sene 24'üncü mezuniyetimizi veriyoruz. Toplam 56 bin 800 mezunlara ulaştık. Her biri kendi alanlarında başarılı bir eğitim aldılar. Dünya vatandaşlığı eğitiminden tutun kendi alanlarıyla ilgili güzel güzel eğitimlerini bitirdiler, tamamladılar. Kendilerine tabii ki ister istemez son öğütleri yapıyoruz. Artık dünya sorunlarıyla ilgilenin, ülkenizin sorunlarıyla ilgilenin. Sakın onlara duyarsız kalmayın diyoruz ve kendi bölgenizde çevrenizde yapmış olduğunuz hizmetleri daima yüceltin diyoruz, iyi yapın diyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından tören, mezun öğrencilerin hep birlikte geri sayım eşliğinde keplerini havaya fırlatmalarıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Esra Hatipoğlu, Özgür Özel, Eğitim, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel BAU'lu 6 bin mezunu geleceğe uğurlandı - Son Dakika

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