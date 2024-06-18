Bayram'da tatil yapamayanlar Yeşilköy sahiline akın etti - Son Dakika
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Genel

Bayram'da tatil yapamayanlar Yeşilköy sahiline akın etti

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, Yeşilköy sahiline yoğun bir şekilde akın etti. Sahilde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Sıcaktan bunalan insanlar serinlemek için denize girdi. Vatandaşlar, sahilin kirli görüntüsüne rağmen burayı tercih etti. Yeşilköy sahilindeki kalabalık, bayramın keyfini çıkarmak isteyenlerle dolup taştı.

18.06.2024 17:09
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Bayram'da tatile gidemeyenler Yeşilköy sahiline akın etti

Yeşilköy sahilinde yoğunluk havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren çok sayıda vatandaş, Yeşilköy sahiline akın etti. Vatandaşların sahillerde oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın 3. gününde sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti. 9 günlük bayram tatilinde kimi vatandaşlar memleketlerinin ve tatil beldelerinin yolunu tutarken, İstanbul'da kalan vatandaşlar ise sahil noktalarında ve piknik alanlarında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri olan Yeşilköy Plajında deniz suyunun kirli görüntüsüne aldırmayan vatandaşlar serinlemek için denize girdi. İnsan yoğunluğunun oluştuğu sahil, dron ile havadan görüntülendi.

"Kirlilik oluyor fakat sabah erken saatlerde geldiğimiz zaman gayet temiz oluyor"

Bayramda Yeşilköy sahilinde serinleyerek vakit geçiren vatandaşlardan biri olan Kenan Akça, doğma büyüme Küçükçekmece'li olduğunu fakat devamlı Yeşilköy'e geldiğini belirterek "Yüzmek için geldiğimiz yer burası. Bu biraz maddiyata bağlı. Kirlilik oluyor fakat sabah erken saatlerde geldiğimiz zaman gayet temiz oluyor. Kalabalığı görüyorsunuz, elbiselerle giriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Girilecek gibi değil. Kalabalık çok fazla, diğer günler normal girilebilir"

Sahilde serinlemek için gelen Cemal Pehlivan ise, bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmediklerini belirterek "Girilecek gibi değil. Kalabalık çok fazla, diğer günler normal ve girilebilir ama bugün çok kötü, yapacak bir şey yok. Biz iki gün akrabalarla dolaştık kurbanlar falan derken böyle geçirdik iki günü. Bugün de denize gidelim dedik" şeklinde konuştu.

"Tüm İstanbul bildiğin burada"

Sıcak havada Yeşilköy sahiline gelen Yusuf Sefa Kaya, "Herkes eğleniyor. Tüm İstanbul bildiğin burada. Kalabalık, ana baba günü gibi. Bayramda herkes eğlenmeye geliyor. Hava da sıcak. Herkesin bayramını kutlayıp buraya geldim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bayram'da tatil yapamayanlar Yeşilköy sahiline akın etti - Son Dakika

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