Bayramda İstanbullular İskelelere Akın Etti

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Bayramda iskelelerde yoğunluk yaşandı

İSTANBUL - Bayramda tatilini ve havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular gezmeye gitmek için iskelelere akın etti. Kadıköy iskelesinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da Kurban Bayramında sahiller ve turistik mekanlar doldu taştı. Birçok vatandaş sabahın erken saatlerde gezmeye gitmek için vapur iskelelerine akın etti. Kadıköy'de iskeleye gelen vatandaşlar vapurlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Kadıköy iskelesindeki yoğunluk ise dronla havadan görüntülendi.