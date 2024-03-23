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Beşiktaş'ta Altan Öymen Kütüphanesi açıldı

İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi tarafından, eski Turizm ve Tanıtma Bakanı olan ve CHP önceki dönem genel başkanı Altan Öymen'in adını verdikleri yeni bir kütüphane açıldı. Kütüphanenin açılış töreninde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Sayın genel başkanımızın yaşam boyunca biriktirdikleri, 1930'lu yıllardan bugüne yaşam emanetleri aslında bir nevi bize teslim edildi. Bu bizim için çok büyük bir gurur" dedi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından, kentin kültürel zenginliğine yeni bir değer kazandırmak ve gelecek nesillere ışık tutmak amacıyla eski Turizm ve Tanıtma Bakanı olan ve Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem genel başkanı Altan Öymen'in adını verdikleri yeni bir kütüphane açıldı. Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Turizm ve Tanıtma Bakanı Altan Öymen, partililer ve vatandaşlar da katıldı. Kurdele kesimiyle açılan kütüphanede daha sonra incelemeler de yapıldı.

"1930'lu yıllardan bugüne yaşam emanetleri aslında bir nevi bize teslim edildi, bu bizim için çok büyük bir gurur"

Açılışa ilişkin konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Burayı açıyor olmaktan, Beşiktaş'a kazandırıyor olmaktan, hem İstanbul'a hem Beşiktaş'a kazandırıyor olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Sayın genel başkanımızın yaşam boyunca biriktirdikleri, 1930'lu yıllardan bugüne yaşam emanetleri aslında bir nevi bize teslim edildi, bu bizim için çok büyük bir gurur. Bu anlamda bize güvendiğinden dolayı da yürekten teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ımız çok özel bir nokta. İstanbul'un en önemli noktası Beşiktaş, Beşiktaş'ın en önemli noktalarından bir tanesi Levent. Dolayısıyla çok fazla öğrencimizin de aslında kütüphane yokluğunda, ders çalışma ortamlarının yokluğunda sorun yaşadığı bir bölge. Bir yandan da onlara ders çalışma alanları hazırlamaya çalıştık bu alanda bunların en kıymetlisi oldu" dedi.

"Burayı daha aktif bir yer haline getirmekle ilgili çabamıza da devam edeceğiz"

Öymen'e, kendilerine olan güveninden dolayı teşekkür ettiğini belirten Akpolat, "Bize emanet ettiği her şeyi geleceğe taşımak, bu salonda bulunan herkesin artık görevlerinden bir tanesi olacak ve gözümüz gibi bakacağız. Buralarda olan üniversitelerdeki tüm öğrencilerimizi buraya getirmek, ders çalışmalarını sağlamak ve 1930'lu yıllardan bugüne Sayın Genel Başkanımızın bize emanet ettiği o bilgileri, o kitapları üniversite öğrencileriyle bir araya getireceğiz. Hem Kültür Merkezimizi 24 saat yaşayan bir yer haline getireceğiz, hem de kütüphanemizi 24 saat yaşayan bir yer haline getireceğiz. Bununla ilgili komşularımızın da çokça dile getirdiği, ihtiyaç olan bir yerdi burası. Bunu yapıyor ve hayata geçirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Burayı daha aktif bir yer haline getirmekle ilgili çabamıza da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.