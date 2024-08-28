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Beylikdüzü'nde 11'inci Barış ve Sevgi festivali renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü belediyesi tarafından düzenlenen 11'inci Barış ve Sevgi festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Spor turnuvalarında kıyasıya rekabet yaşanırken, Pelin Batu moderatörlüğündeki Çardak Altı Sohbetlerinde Yapay Zeka konusu ele alındı. Söyleşinin ardından Dj performansı ve şarkıcı Ömür Gedik sahnede yerini aldı.

11. Barış ve Sevgi Buluşmaları festivali Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi'nde tüm coşkusuyla devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen festival için Türkiye'nin dört bir tarafından ve İstanbul'dan 25 sahafı vatandaşlarla buluşturdu. Sahafçılar Çarşısı'nın girişindeki Çınar ağacının altında kitap, eski para, fotoğraflar ve küçük antikalar satmasıyla da tanınan 70 yaşındaki şair Hüseyin Avni Dede bu yıl da sahafçılar arasında yer aldı. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği spor turnuvalarında kıyasıya rekabet yaşandı. Pelin Batu moderatörlüğündeki Çardak Altı Sohbetlerinde, Yapay zeka ve yapay genel zekanın hayatı nasıl etkileyeceği konuşuldu. Ardından ise Dj performansı ve ünlü sanatçı Ömür Gedik konseri ile coşku devam etti. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık sahnede sanatçı Ömür Gedik'e, Beylikdüzü'nün logosu olan Kırlangıç hediye etti. 11'inci Barış ve Sevgi Buluşmaları, çeşitli etkinlikler ve konserler ile 1 Eylül'e kadar devam edecek.

"Biz Beylikdüzü olarak her zaman öncü işler yapıyoruz"

Beylikdüzü'nde geleneksel bir hal alan 11'ince Barış ve Sevgi buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelen ve standları gezen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bizim geleneksel hale getirdiğimiz bir Barış ve Sevgi buluşmalarımızın bu yıl 11'incisini düzenliyoruz. Birçok etkinliğin iç içe yer aldığı bir festival aslında bu. Biz istiyoruz ki Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımız huzur içerisinde hayatlarına devam etsinler ve Ağustos ayı içerisinde Barış ve Sevgi Festivallerimiz oluyor. Çardak altı sohbetlerinde bu seneki temamız " Yarının Öncüsü Beylikdüzü" üzerine bütün çerçeveyi oturttuk. Çünkü biz çok öncü işler yapıyoruz Beylikdüzü olarak. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde herkesin kendi ilgi alanına göre aradığını bulabileceği bir festival. Sahaflar festivalimizde aslında bizle özdeşleşmiş bir festival. Çok ciddi sahaflarımız vardır bölgede. Sahaf sohbetleri de yaptık. Çardak Altı Sohbetleri'de devam ediyor. Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımızın bir nebze olsun üzerindeki baskıyı ve yükü almak gibi bir niyetimiz var" dedi.

"Beylikdüzü'nde istiyoruz ki hayat neşe ile sevgi ile aksın"

Beylikdüzü Belediyesi'ndeki tüm birimlerim standının olduğu festivalde, belediyenin bütün faaliyetlerinin vatandaşlara gösterildiğini aktaran Mehmet Murat Çalık, "Her insanın hayatında bir zaman diliminin açılması lazım o huzura ulaşması için. Memleketimizin zor bir dönemden geçtiğinin farkındayız. Bu zorluklarla mücadele edebilmek içim moral motivasyonumuzun çok üst düzeyde olması lazım. Biz de Beylikdüzü'nde yaşayan, civar ilçelerden gelen komşularımıza burada hem Beylikdüzü'nde yaptıklarımızı gösteriyoruz. Afetlerde neler yaptığımızı gösteriyoruz. Teknolojide inovasyonda ne tür hizmetlerimiz olduğunu gösteriyoruz. Aslında bir nevi Beyikdüzü Belediyesi'nin bütün faaliyetlerinin de bu festival alanının içerisinde yer aldığı bir etkinlik bu. Gündüz vakitlerinde spor aktiviteleri vardı. Çocuklarımız dolu dolu orada eğlendiler. Tavla turnuvalarımız vardı. Aslında burası tam bir karnaval ve festival havasında Beylikdüzü'nde biz istiyoruz ki hayat neşe ile sevgi ile aksın. Adı üzerinde Barış ve Sevgi Buluşması" diye konuştu.

"Biz bu kenti ortak akıl ile yönetiyoruz. Bu kentte yaşayan 7'den 77'ye her vatandaşımızın bu aklın içerisinde yeri var"

Beylikdüzü'nde belediyeciliği çalışma arkadaşları ve tüm vatandaşlarla ortak akıl ile yürüttüğünü ifade eden Çalık, "Memleketin dört bir tarafına da buradan yayılan güzel enerjiyi yaymak istiyoruz. Bir taraftan da Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımızın endişe etmemelerini istiyoruz. Çünkü biz her alanda çok ciddi faaliyetler içerisindeyiz ve komşularımızla buluşturuyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Fen İşleri Müdürlüğümüz, Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, Engelsiz Yaşam Birimimiz ne yapmış ne yapacak ve Beylikdüzü'nde nasıl hizmetler verdiğimizi de vatandaşlara anlatma anı bizim için. Bu yıl aslında biraz da uzun tuttuk bu etkinliği. Sahaf etkinliğimiz yaklaşık 19'undan beri devam ediyor ve hem komşularımız hem civar ilçelerimizden çok ciddi katılım gösteriyorlar. Neşe içerisinde olaysız bir etkinlik yürütüyoruz. ve bütün komşularımıza bu güzel enerjiyi bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü biz hep şunu iddia ettik, biz ne yaptıysak Beylikdüzü Aklı ile yapıyoruz dedik. Bu akılda sadece Belediye başkanı ve ekibinin aklı değil, bütün çalışanlarımızın aklı var bunun ötesinde de bu kentte yaşayan 7'den 77'ye bütün bireylerin bu aklın içerisinde yeri var. Onlar olmasaydı inanın biz Yarının Öncüsü Beylikdüzü hizmetlerimizi hayata geçiremezdik. Sosyal politikalardan inovasyona kadar birçok aktivitenin yer aldığı alanın içerisindeyiz" şeklinde konuştu.