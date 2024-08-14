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Beylikdüzü semalarında leylek göçü görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sonbaharın habercisi olarak bilenen leylek göçü Beylikdüzü semalarında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlkbaharda kuzey yarım küredeki ülkelere göç eden leylekler, havaların soğumasıyla sıcak bölge olan Afrika'ya gidiyor. Sonbaharın yaklaşmasıyla güney yarım küreye göç etmeye başlayan leylekler, İstanbul semalarında görülürken göç eden yüzlerce leylek görsel şölen oluşturdu. Beylikdüzü semalarında görülen leylekler vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi.