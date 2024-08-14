Beylikdüzü semalarında leylek göçü görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Beylikdüzü semalarında leylek göçü görüntülendi

Geniş Video İzle

İstanbul'da sonbaharın habercisi olarak bilenen leylek göçü Beylikdüzü semalarında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlkbaharda kuzey yarım küredeki ülkelere göç eden leylekler, havaların soğumasıyla sıcak bölge olan Afrika'ya gidiyor. Sonbaharın yaklaşmasıyla güney yarım küreye göç etmeye başlayan leylekler, İstanbul semalarında görülürken göç eden yüzlerce leylek görsel şölen oluşturdu. Beylikdüzü semalarında görülen leylekler vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

14.08.2024 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü semalarında leylek göçü görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sonbaharın habercisi olarak bilenen leylek göçü Beylikdüzü semalarında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlkbaharda kuzey yarım küredeki ülkelere göç eden leylekler, havaların soğumasıyla sıcak bölge olan Afrika'ya gidiyor. Sonbaharın yaklaşmasıyla güney yarım küreye göç etmeye başlayan leylekler, İstanbul semalarında görülürken göç eden yüzlerce leylek görsel şölen oluşturdu. Beylikdüzü semalarında görülen leylekler vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Beylikdüzü, İstanbul, Afrika, Şölen, Hayvanlar, Çevre, Doğa, İstanbul, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Beylikdüzü semalarında leylek göçü görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
19:19 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 21:03:55. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü semalarında leylek göçü görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement