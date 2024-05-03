Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, muhtarlarla bir araya geldi

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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası görevlerine başlayan 45 mahalle muhtarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Güney, muhtarlarla yeni dönemde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

03.05.2024 14:49  Güncelleme: 14:56
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Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, muhtarlarla bir araya geldi

İSTANBUL - Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası görevlerine başlayan 45 mahalle muhtarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Güney, muhtarlarla yeni dönemde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Bilim Beyoğlu'nda gerçekleştirilen toplantıya,, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası görevlerine başlayan 45 mahalle muhtarı katıldı. Muhtarları tebrik ederek başarılar dileyen Başkan Güney, Beyoğlu'nda yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Daha sonra muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Güney, yeni dönemde Beyoğlu'nda hep birlikte güzel işler başaracaklarını söyledi. Muhtarlar da Başkan Güney'i seçimlerde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ederek, yeni dönemde birlikte çalışacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Yapılması gerekenleri birlikte belirleyeceğiz"

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ücretsiz ring seferlerini başlattıklarını belirten Başkan Güney, "Değerli muhtarlarım daha çok bir araya geleceğiz. Birlikte mahallelerimizi gezeceğiz ve yapılması gerekenleri birlikte belirleyeceğiz. Yeni dönemin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Yolumuz açık olsun" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, muhtarlarla bir araya geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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