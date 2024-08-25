Beyoğlu Belediyesi 25 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı - Son Dakika
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Genel

Beyoğlu Belediyesi 25 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı

Beyoğlu Belediyesi, Bursa'dan temin edilen 25 ton domatesi Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıttı. Bu sayede hem israf önlenmiş hem de çiftçilere destek sağlanmış oldu.

25.08.2024 18:49
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Beyoğlu Belediyesi 25 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi tarafından Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerden temin edilen 25 ton domates Beyoğlu'nda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi, Bursalı domates çiftçilerini yalnız bırakmadı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerden temin edilen ve tarlalarda kalan ve ziyan olmak üzere olan 25 ton domatesi Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten yardım alan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmak üzere çiftçilerle anlaştı. Tırla İstanbul'a getirilen 25 ton domates, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sosyal market tarafından ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı

Beyoğlu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market'e ulaşan 25 ton domates, sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmek üzere paketlendi. Sosyal Market'ten yardım alan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan domatesler, hem israf olmaktan kurtarıldı hem de çiftçilerin ve vatandaşların bir nebze de olsa yüzünü güldürdü.

"Asıl amaç köylüye ve çiftçiye destek olmak"

Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz, "Bursa'daki çiftçilerimize destek olmak amacıyla Sayın Belediye Başkanımız İnan Güney'in tasarrufuyla 25 ton domates getirdik. Tabi buradaki asıl amaç hem köylüye ve çiftçiye destek olmak hem de bu domatesleri Beyoğlu halkına ücretsiz olarak dağıtabilmek. Bu domatesler Sosyal Yardım Kartı alan, destekte bulunduğumuz hanelere gidecektir. Bu domatesler ilk olarak Sosyal Market'imize götürülerek orada paketlenerek muhafaza edilecek. Daha sonra da vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beyoğlu Belediyesi 25 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi 25 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı - Son Dakika
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